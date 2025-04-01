Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свежий выпуск программы Украина футбольная
Новый выпуск передачи от 31.03.2025
Фото: ПФЛ
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.
Новый выпуск передачи от 31.03.2025.
Гость программы - футбольный специалист Виктор Догадайло.
В выпуске:
- Четыре матча группы Выбывания: три победы гостей с одинаковым счетом.
- Анонс Чемпионской группы: кто реальные претенденты на повышение в классе
- Вторая лига. ТОП 5 трансферов зимнего межсезонья.
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