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Свежий выпуск программы Украина футбольная

Первая лига

Новый выпуск передачи от 31.03.2025

Свежий выпуск программы Украина футбольная

Фото: ПФЛ

Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.

Новый выпуск передачи от 31.03.2025.

Гость программы - футбольный специалист Виктор Догадайло.

В выпуске:

  • Четыре матча группы Выбывания: три победы гостей с одинаковым счетом.
  • Анонс Чемпионской группы: кто реальные претенденты на повышение в классе
  • Вторая лига. ТОП 5 трансферов зимнего межсезонья.

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Источник:
ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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