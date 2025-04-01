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Кремень - Нива Тернополь 1:2. Видео голов и обзор матча
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Нива Тернопіль
Тернопольская "Нива" с трудом обыграла на выезде "Кремень" в группе "Выбывание" Первой лиги.
Победу гостям принес гол Валентина Напуды, забитый на 82-й минуте.
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Первая лига. Группа "Выбывание"
"Кремень" - "Нива" 1:2
Голы: Сидоренко (55) - Галадей (40), Напуда (82)
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