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Все из-за войны. Клуб Первой лиги может сменить домашнюю прописку
Виктория не может играть в Сумах
instagram.com/fc_viktoria_official
Главный тренер сумской "
– Где "Виктория" будет играть домашние матчи весной?
– У меня нет ответа на этот вопрос. Еще ничего не решено. Ждем ответа от Сумской областной военной администрации. Конечно, мы хотим действительно играть дома, полноценно, а не формально… Посмотрим. Мы и так почти весь прошлый сезон играли то здесь, то там…
– Если в Сумах играть будет запрещено, то где все-таки будет играть ваша команда формально домашние поединки?
– Скорее всего, будем арендовать стадион в Киеве или Борисполе, а возможно – в Черкассах. Пока рассматривается несколько вариантов, но, повторюсь, очень надеюсь, что все же будем играть в Сумах.
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