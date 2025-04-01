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Все из-за войны. Клуб Первой лиги может сменить домашнюю прописку

Первая лига
Обновлено

Виктория не может играть в Сумах

Все из-за войны. Клуб Первой лиги может сменить домашнюю прописку

instagram.com/fc_viktoria_official

Новина українською

Главный тренер сумской "Виктории" Анатолий Бессмертный рассказал, где его команда планирует проводить домашние матчи в Первой лиге Украины.

– Где "Виктория" будет играть домашние матчи весной?

– У меня нет ответа на этот вопрос. Еще ничего не решено. Ждем ответа от Сумской областной военной администрации. Конечно, мы хотим действительно играть дома, полноценно, а не формально… Посмотрим. Мы и так почти весь прошлый сезон играли то здесь, то там…

– Если в Сумах играть будет запрещено, то где все-таки будет играть ваша команда формально домашние поединки?

– Скорее всего, будем арендовать стадион в Киеве или Борисполе, а возможно – в Черкассах. Пока рассматривается несколько вариантов, но, повторюсь, очень надеюсь, что все же будем играть в Сумах.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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