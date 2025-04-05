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Эпицентр - ЮКСА: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Эпицентр - ЮКСА: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 05.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Эпицентр - ЮКСА: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Епіцентр

Новина українською

Наконец дождались начала весенней части сезона в чемпионской группе. В Каменце-Подольском лидер будет принимать предпоследнюю команду группы. Соперников отделяет семь зачетных пунктов, но это не значит, что интриги в этом противостоянии нет.

Поединок начнется в 12:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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