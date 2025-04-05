Эпицентр - ЮКСА: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Наконец дождались начала весенней части сезона в чемпионской группе. В Каменце-Подольском лидер будет принимать предпоследнюю команду группы. Соперников отделяет семь зачетных пунктов, но это не значит, что интриги в этом противостоянии нет.

Поединок начнется в 12:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.