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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Видеотрансляции матчей группы Выбывание

Первая лига

Насыщенный игровой день

Первая лига. Видеотрансляции матчей группы Выбывание

Фото: ФК Нива Тернопіль

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Сегодня сыграют сразу три матча второго тура в группе "Выбывание". С наибольшим интересом ожидаем матча в Хмельницком, где "Подолье" будет принимать "Викторию". Коллектив из Хмельницкого в прошлом туре в меньшинстве победил "Металлург", а "Виктория" в четвертьфинале Кубка уступила "Буковине".

Также обращаем внимание на игру в Ивано-Франковске, где местное "Прикарпатье" будет принимать "Кремень". Коллектив из Кременчуга несмотря на поражение в прошлом туре произвел неплохое впечатление своей игрой.

06.04. 12:30. "Прикарпатье" - "Кремень"

06.04. 13:00. "Подолье" - "Виктория"

06.04. "Нива" - "Диназ"

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Кремень (Кременчуг) Подолье (Хмельницкий) Диназ (Вышгород) Виктория (Сумы) Нива (Тернополь) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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