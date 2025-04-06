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Первая лига. Видеотрансляции матчей группы Выбывание
Насыщенный игровой день
Фото: ФК Нива Тернопіль
Сегодня сыграют сразу три матча второго тура в группе "Выбывание". С наибольшим интересом ожидаем матча в Хмельницком, где "Подолье" будет принимать "Викторию". Коллектив из Хмельницкого в прошлом туре в меньшинстве победил "Металлург", а "Виктория" в четвертьфинале Кубка уступила "Буковине".
Также обращаем внимание на игру в Ивано-Франковске, где местное "Прикарпатье" будет принимать "Кремень". Коллектив из Кременчуга несмотря на поражение в прошлом туре произвел неплохое впечатление своей игрой.
06.04. 12:30. "Прикарпатье" - "Кремень"
06.04. 13:00. "Подолье" - "Виктория"
06.04. "Нива" - "Диназ"
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