Металлист - Металлист 1925: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Уже в первом туре чемпионской группы болельщиков Первой лиги ожидает харьковское дерби. Безусловно, фаворитами этого противостояния считают футболистов "Металлиста 1925", но не стоит недооценивать хозяев. Молодые подопечные Андрея Анищенко могут навязать борьбу и даже зацепиться за очки в матче против главного фаворита сезона.

Поединок начнется в 14:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.