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Металлист - Металлист 1925: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Металлист - Металлист 1925: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 06.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Металіст 1925
Уже в первом туре чемпионской группы болельщиков Первой лиги ожидает харьковское дерби. Безусловно, фаворитами этого противостояния считают футболистов "Металлиста 1925", но не стоит недооценивать хозяев. Молодые подопечные Андрея Анищенко могут навязать борьбу и даже зацепиться за очки в матче против главного фаворита сезона.
Поединок начнется в 14:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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