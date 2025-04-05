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Агробизнес - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Агробизнес - Полтава: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 05.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Агробизнес - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: СК Полтава

Новина українською

Интригующее противостояние ожидает болельщиков в Волочиске. Встретятся команды, которые имеют все шансы побороться за повышение в классе уже в этом сезоне. В случае победы "Полтава" сможет догнать своего конкурента, который занимает второе место. Легко подопечным Сысенко на выезде точно не будет.

Поединок начнется в 14:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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