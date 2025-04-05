Агробизнес - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Интригующее противостояние ожидает болельщиков в Волочиске. Встретятся команды, которые имеют все шансы побороться за повышение в классе уже в этом сезоне. В случае победы "Полтава" сможет догнать своего конкурента, который занимает второе место. Легко подопечным Сысенко на выезде точно не будет.

Поединок начнется в 14:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.