  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Металлист 1925 выиграл участие в благотворительном матче с Шевченко
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист 1925 выиграл участие в благотворительном матче с Шевченко

Первая лига

Харьковский клуб стал победителем аукциона

Металлист 1925 выиграл участие в благотворительном матче с Шевченко

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

"Металлист 1925" по приглашению 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" принял участие во встрече по случаю годовщины бригады.

На мероприятии состоялся благотворительный аукцион, где харьковский клуб выиграл лот, предусматривающий участие в благотворительном футбольном матче с известными украинскими личностями. Среди участников матча будут такие звезды, как Андрей Шевченко, Святослав Вакарчук, Сергей Жадан, Евгений Клопотенко и другие. Средства используют на приобретение мощного разведывательного беспилотного авиационного комплекса.

"В клубе мы решили, что будет правильно и справедливо, если возможность сыграть в этом поединке получат дети из Харьковщины, которые пострадали от войны. И вполне логично, что такой поединок должен состояться в Харькове на стадионе "Металлист". Организацию этого матча возьмет на себя наш клуб", - рассказал генеральный директор "Металлиста 1925" Антон Иванов.

По теме
yellow-arrow
Все из-за войны. Клуб Первой лиги может сменить домашнюю прописку
yellow-arrow
Кремень - Нива Тернополь 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Свежий выпуск программы Украина футбольная
Андрей Шевченко Металлист 1925 (Харьков) война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Металіст 1925
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости