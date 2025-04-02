Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист 1925 выиграл участие в благотворительном матче с Шевченко
Харьковский клуб стал победителем аукциона
Фото: ФК Металіст 1925
"Металлист 1925" по приглашению 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" принял участие во встрече по случаю годовщины бригады.
На мероприятии состоялся благотворительный аукцион, где харьковский клуб выиграл лот, предусматривающий участие в благотворительном футбольном матче с известными украинскими личностями. Среди участников матча будут такие звезды, как Андрей Шевченко, Святослав Вакарчук, Сергей Жадан, Евгений Клопотенко и другие. Средства используют на приобретение мощного разведывательного беспилотного авиационного комплекса.
"В клубе мы решили, что будет правильно и справедливо, если возможность сыграть в этом поединке получат дети из Харьковщины, которые пострадали от войны. И вполне логично, что такой поединок должен состояться в Харькове на стадионе "Металлист". Организацию этого матча возьмет на себя наш клуб", - рассказал генеральный директор "Металлиста 1925" Антон Иванов.
Популярное сейчас
- "Не надо ожидать, когда будет...". Зеленский прокомментировал очередную дроновую атаку на Украину
- Экс-игрок Динамо стал помощником Кучера в Черноморце
- Баски не дождались серии пенальти. Реал Мадрид – Реал Сосьедад 4:4. Обзор матча
- Первая лига. Прикарпатье - Феникс-Мариуполь 0:0. Грустные нули в Ивано-Франковске
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы