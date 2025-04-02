Металлист 1925 выиграл участие в благотворительном матче с Шевченко

"Металлист 1925" по приглашению 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" принял участие во встрече по случаю годовщины бригады.

На мероприятии состоялся благотворительный аукцион, где харьковский клуб выиграл лот, предусматривающий участие в благотворительном футбольном матче с известными украинскими личностями. Среди участников матча будут такие звезды, как Андрей Шевченко, Святослав Вакарчук, Сергей Жадан, Евгений Клопотенко и другие. Средства используют на приобретение мощного разведывательного беспилотного авиационного комплекса.