Борьба за выход в УПЛ: кто окажется в элите украинского футбола?

С 6 апреля 2025 года стартует второй этап Первой лиги Украины по футболу — чемпионская группа, где восемь лучших команд сразятся за право повышения в классе. Формат предусматривает, что первые две команды напрямую выходят в Украинскую Премьер-лигу, а коллективы, занявшие третье и четвертое места, получат шанс побороться за повышение через стыковые матчи. С учетом плотности турнирной таблицы и высокого уровня конкуренции, борьба обещает быть напряженной и непредсказуемой.

В чемпионской группе участвуют по четыре лучшие команды из групп А и Б первого этапа. Они сохраняют набранные ранее очки и продолжают соревнование, проводя матчи только с коллективами из другой группы. Таким образом, каждая команда сыграет по восемь матчей на втором этапе. По итогам этих встреч определятся два прямых обладателя путевок в УПЛ, а также участники стыковых матчей.

"Эпицентр"

"Эпицентр" из всех команд группы находится в наивыгоднейшем положении, так как они занимают первое место в группе и блестяще провели сезон. Но не стоит надеяться на былые заслуги, так как соперники дышат прямо в спину. На данный момент, пока еще не начались игры в чемпионской группе "Эпицентр" имеет 29 очков и лучшую оборону, исходя из пропущенных голов (7). Также стоит взять во внимание атакующий потенциал, так как в группе А команда забила больше всех (21). К слову, у команды лишь 1 поражение за 14 игр.



"Эпицентр" имеет крепкий фундамент, виду того, что владелец клуба Александр Герега неравнодушен как к футболу, так и к спорту всецело. Он является президентом Федерации тяжелой атлетики Украины, а также вице-президентом Федерации волейбола Украины. В 2019 году Александр Владимирович стал владельцем футбольного клуба "Дунаевцы", который со временем был переименован в "Эпицентр". Исходя из последней информации Герега готов вкладывать еще больше денег в свое "детище", если у команды получится выиграть Первую лигу и выйти в УПЛ.

Безусловно нужно поговорить о тренере команды. Им является Сергей Нагорняк. В прошлом игрок "Днепра" сейчас узнает каково это быть главным тренером в клубном футболе. Так как этого Сергей Николаевич работал только с молодежной сборной Украины. Недавно Нагорняк высказывался об амбициозных планах выхода его команды в УПЛ. Но также Сергей Николаевич не забывает о конкуренции и что еще предстоит серьезный путь, несмотря на уже проделанную работу:

"Все семь команд, которые с нами находятся в Чемпионской группе – очень достойные конкуренты. Вы понимаете, дистанция в весенней части чемпионата очень короткая, не 15−16 игр, а всего восемь. Но, не стану лукавить, что, учитывая трансферы, о которых уже известно, учитывая финансирование, то "Металлист 1925" выглядит очень мощно. Я не знаю, какой точно у него бюджет, но, предполагаю, что он где-то на уровне первой четверки клубов из УПЛ".

Что касается состава, то здесь огромный акцент ставится на молодом поколении. Ведь основная часть футболистов – это ребята до 25 лет, которые идеально сочетаются с более опытными игроками. Сразу стоит отметить лучшего бомбардира Первой лиги Украины – Даниила Кравчука. Он является нападающим, который уже поиграл в УПЛ, не смотря на свой юный возраст (23). Ранее он выступал за "Ингулец"и "Ворсклу". За 14 игр текущего сезона Даниил забил 9 голов. Вторым талантом в клубе выступает вингер Иван Бендера, которому всего 22 года, а он уже успел поиграть в молодежке "Руха".

"Агробизнес"

"Агробизнес" расположился сразу же за "Эпицентром" на второй строчке турнирной таблицы. Команда демонстрирует сбалансированный футбол, который подразумевает открытость. Разница забитых и пропущенных это полностью подтверждает (16:13). Важным уточнением будет, что "Агробизнес" за 14 проведенных игр имеет лишь 1 ничью. Сейчас клуб в верхней части турнирной таблицы, но это все благодаря первым 9 турам, где были взяты основные очки. Ведь финальная часть сезона складывалась не лучшим образом и "Агробизнес" за 5 игр проиграл 4.



Владельцем клуба является Олег Собуцкий. В 2017 году он был избран вице-президентом Федерации футбола Украины. Также Олег Михайлович является спонсором и президентом Ассоциации ветеранов футбола Украины. Но не обошлось и без скандалов, ведь летом 2020 года Собуцкий получил пожизненную дисквалификацию за избиение арбитра. Но Олег Михайлович заявил:

"Это все ложь, продажность нашей системы. президент УАФ Андрей Павелко и другие хотят себя отбелить. Если они нашли жертву – то они ошибаются, что хотят отстранить человека от футбола, который финансирует 23 команды."

Но уже осенью 2021 года Спортивный арбитражный суд объявил решение и у Олега Михайловича получилось обжаловать пожизненную дисквалификацию. Сейчас Собуцкий не может в полной мере работать со своим клубом, так как с первых дней войны пошел в ВСУ и передал управление доверенному лицу. 18 июня 2023 года Артем Федецкий опубликовал совместную фотографию с подписью:

"Олег Михайлович – президент ФК "Агробизнес". С первых дней войны взял в руки оружие и стал на защиту нашей страны".

Александр Чижевский, известный болельщикам "Карпат" с 2019 года является главным тренером "Агробизнеса". В прошлом защитник прекрасно справляется со своими обязанностями благодаря большому опыту, который он получил в родной команде. Лидером в основном составе выступает нападающий Максим Войтиховский. В этом сезоне футболист отметился 9 результативными действиями (4+5). Максим имеет опыт игры в УПЛ – в сезоне 2022/2023 он был в составе "Черноморца". Также стоит отметить полузащитника Романа Толочко. В этом сезоне у него 3+2 по голевым действиям. Но не стоит забывать, что он является воспитанником "Карпат", где также провел небольшой отрезок в УПЛ.

"Кудровка"

Следом идет позиция в турнирной таблице (3), которая рассчитывает на стыковые матчи. На ней расположилась "Кудровка". Команда отстает от "Агробизнеса" на 3 очка, а разница забитых и пропущенных составляет 17:11. Перед стартом чемпионской группы "Кудровка" находится в отличной форме, ведь проиграла лишь 2 матча из 15 последних. Во время подготовки к финальному этапе коллектив провел товарищескую встречу с "Зарей". Испытание с более опытным соперником было пройдено, так как "Кудровка" минимально выиграла со счетом 0:1.



Владельцем клуба является относительно молодой бизнесмен. Ему 41 год и основным видом деятельности является строительство. Примечательно, что в 2023 году он пытался приобрести "Десну" Чернигов, но безуспешно. Но уже в 2024 году он стал председателем Черниговской областной ассоциации футбола. Совсем недавно была такая команда "Нива", которая вследствие определенных обстоятельств объединилась с "Кудровкой". Потому и вышло у Романа Васильевича так быстро попасть в Первую лигу Украины.



Всецело клуб делает акцент на молодых талантах. Не стал исключением и спортивный директор, которому всего на всего 28 лет. Антон Свершок ранее сотрудничал с такими клубами как "Олимпик" и "Днепр-1" – там он был скаутом. Но главный тренер также из молодого поколения, так как ему 45 лет. Болельщикам он известен своей работой в "Заре" и "Ворскле".



Благодаря свежему и молодому взгляду на работу селекционного отдела команду регулярно пополняют талантливые исполнители. Из недавних подписаний были футболисты "Ингульца". Максим Мельничук, Александр Козак и Михаил Шершень присоединились к "Кудровке" в статусе свободных агентов. Также стоит отметить подписание опытного форварда из "Мариуполя" – Илья Зубков. Андрей Сторчоус является опытным игроком в полузащите, который проводит весьма неплохой сезон. Ведь он создал 10 результативных действий (7+3), 2 гола из которых пришлись на Кубок Украины.

"Полтава"

И закрывает первую четверку чемпионской группы "Полтава". Данное положение позволяет команде участвовать в стыковых матчах, но его еще нужно удержать. Так как преследователи совсем близко и у "Металлиста 1925" столько очей, но разница забитых и пропущенных хромает. После весьма удачной серии на старте Первой лиги последовала черная полоса. "Полтава" заключительный отрезок перед чемпионской группой сдала и потеряла очки там, где этого точно не должно было быть.



Владельцем клуба выступает Сергей Иващенко. Местный депутат и, как ни странно, предприниматель. Основная деятельность связана со строительством. Но силы команды далеко не во владельце, как это прослеживается у конкурентов. Здесь основную роль играет тренер, а именно его опыт. Владимир Сисенко 62-х летний специалист, который уже дважды был у руля "Полтавы". Первый отрезок с 2011 по 2014 и вот с 2019 по сегодняшний день.



Опыт опытом, но что происходит с составом? Лидером команды и безусловно опытной опорой линии полузащиты выступает Дмитрий Щербак. Это его не первый сезон в "Полтаве". В прошлом году футболист забил 14 голов на уровне Первой лиги Украины. А в этом розыгрыше уже имеет 5+5 по результативным действиям. И Дмитрий такой не один, ведь основные игроки отбираются из опыта и ветеранов клуба. На трансферном рынке клуб совершенно не работает и это безусловно может сказаться на чемпионской группе.

Вне зоны прямого выхода и стыковых матчей

Исходя из пройденных 14 туров есть четверка команд, которые расположились с 5-го по 8-е места. Эти позиции не позволяют повыситься до УПЛ, потому клубам нужно прилагать максимальные усилия для того, чтобы попасть в элиту. Здесь расположились "Металлист 1925", "Металлист", ЮКСА и "Буковина". Только, наверное, у последних есть вопросы с выходом, хотя даже при нынешних условиях математические шансы все равно присутствуют.



Хочется отметить "Металлист 1925", так как после вылета из УПЛ команду спас Владимир Носов. Криптовалютный предприниматель решил вложиться в параллельный актив и вывести команду в Премьер-лигу. Сразу стоит сказать, что владелец не жалеет денег на свой очередной проект и активно вкладывает средства в развитие клуба. Главный тренер команды имеет нидерландский паспорт, который ранее был в структурах академий "Шахтера" и "Фейеноорда". Состав у команды оптимальный и сбалансированный, а главное – идет регулярная работа селекционного отдела. Учитывая амбиции владельца, тренерского штаба и непосредственно футболистов болельщики могут увидеть возврат "Металлиста 1925" в УПЛ.

Нельзя пройти мимо такого клуба как ЮКСА. Владелец связан со строительным бизнесом, а название команды расшифровывается как Украинская Христианская Спортивная Академия. По действиям руководства отчетливо видно, что они готовы продолжать борьбу и выходить в Премьер-лигу. Селекционный отдел пересмотрел свою работу и в последнее время команду пополнили опытные исполнители из УПЛ. В частности, футболисты пришли из "Ингульца", "Кривбасса" и "Оболони". Также в составе немало легионеров, что очень важно в борьбе за первые места чемпионской группы.

И еще важно не забыть два клуба, которые имеют ряд проблем, но тем не менее готовы бороться до последнего. "Металлист" Харьков сейчас на 6-м месте с весьма бодрыми статистическими показателями, но это не отменяет того факта, что у на клубе до сих пор висит трансферный бан. Потому основной акцент идет непосредственно на свою молодежь, но сразу нужно отметить, что сейчас с выплатами зарплат и премий все в порядке. Остались лишь некоторые не закрытые финансовые вопросы, которые клуб постарается решить в скором времени. По "Буковине" все видно исходя из турнирной таблицы. Особо заглядывать в личные дела владельцев нет смысла, так как там все покрыто мраком. Речь идет о каких-то уголовных делах, интерполах и ФБР. Это конечно же не касается футбола, но, когда у владельцев есть такие нерешенные вопросы – это может сказаться на финансировании и развитии клуба.

Борьба обещает быть крайне напряженной

Борьба за выход в УПЛ в чемпионской группе Первой лиги Украины обещает быть крайне напряженной. Каждая из команд имеет свои сильные и слабые стороны, а также уникальные вызовы на пути к высшему дивизиону. Факторы, такие как стабильность финансирования, опыт тренерского штаба, качество состава и поддержка болельщиков, будут играть решающую роль в определении итоговых позиций команд.

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Согласно регламенту, две лучшие команды напрямую выходят в УПЛ, а коллективы, занявшие третье и четвертое места, получают шанс побороться за повышение через стыковые матчи. В связи с этим, каждая игра на втором этапе будет иметь огромное значение, и команды должны подойти к ним с максимальной концентрацией и подготовкой.

Интрига в Первой лиге достигла своего апогея, и болельщики с нетерпением ожидают начала решающих матчей. Кто из претендентов сможет преодолеть все препятствия и заслуженно занять место в элите украинского футбола? Ответ на этот вопрос мы узнаем в ближайшие месяцы.