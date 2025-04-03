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Подолье подписало двух игроков – среди них опытный экс-кипер Днепра-1

Первая лига

Два новичка для команды Сергея Ковальца

Подолье подписало двух игроков – среди них опытный экс-кипер Днепра-1

Фото: ФК Поділля

Новина українською

"Подолье" объявило о подписании двух футболистов. Новичками команды стали Валерий Юрчук и Ярослав Квасов.

Юрчук будет выступать под 1-м номером, Квасов - под 7-м.

34-летний Юрчук с лета 2024 года находился в статусе свободного агента. Он выступал за "Днепр-1" с начала его основания (с 2017 года) и до его расформирования. Всего в футболке спортклубовцев он провел 63 матча, пропустив 66 мячей.

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32-летний Квасов первую часть текущего сезона провел в "Кудровке". На его счету 2 гола в 14 поединках.

Квасов - воспитанник донецкого "Олимпика", затем играл за молодежку "Зари". В 2014-2015 годах выступал в эстонском "Калев", с которым дважды участвовал в розыгрыше Лиги Европы. Имеет опыт выступлений в Грузии - "Динамо" Батуми, "Колхети-1913" и "Телави". После возвращения в Украину, выступал в "Кривбассе", "Волыни" и "Ингульце".

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Источник:
ФК Поділля
Опубликовал: Алина Ерофеева
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