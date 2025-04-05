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Первая лига. Испытание для новоиспеченного полуфиналиста Кубка Украины

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Первая лига. Испытание для новоиспеченного полуфиналиста Кубка Украины

Фото: ФК Буковина

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В стартовом матче воскресенья в первом туре чемпионской группы "Буковина" будет принимать "Кудровку". Смогут ли гости зацепиться за очки в Черновцах?

Первая лига. Первый тур. Чемпионская группа

"Буковина" - "Кудровка"

06.04.2025. 12:00. "Буковина". Черновцы

Хозяева в хорошем настроении подходят к старту весенней части сезона в Первой лиге. Коллектив из Черновцов на этой неделе впервые пробился в полуфинал Кубка Украины. "Буковина" в четвертьфинале дома победила 2Викторию“ - 2:1. Историческое достижение команде покорились благодаря голам Тищенко и Безуглого. Два гола "Буковина" забила после розыгрыша углового. К игре команды было много вопросов, но результат на табло. "Кудровка" в 2025 году еще не играла официальных матчей. Подопечные Баранова очень неплохо выступали в первой части сезона, поэтому считаются претендентами на повышение в классе. Очень неплохо команда из Черниговской области поработала на трансферном рынке. Из "Ингульца" присоединились Мельничук, Шершень, Козак. Среди потерь стоит отметить Нехтия. Ожидаем, что весной подопечные Баранова должны достичь прогресса, если учитывать усиление зимой.

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