Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минай - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Минай - Металлург: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 05.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: МФК Металург
В прошлом туре запорожцы весь второй тайм играли в большинстве, но не смогли спастись после провальной первой половины. "Металлург" уступил "Подолью“ - 1:2. А вот Евгений Калиниченко в качестве главного тренера "Миная" дебютировал с победы над "Диназом" - 2:1.
Поединок начнется в 12:30. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Все для комфорта Динамо: Буковина определилась с городом для проведения матча ½ финала
- Труханову приготовиться? Бущан заявил о желании стать мэром Одессы
- Зеленский: Для переговоров нужно, чтобы россияне не были просто убийцами. Сейчас они просто черти
- На примере одного клуба. Журналист назвал зарплаты в группе Выбывание Первой лиги
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000