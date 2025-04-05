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Минай - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Минай - Металлург: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 05.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Минай - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: МФК Металург

Новина українською

В прошлом туре запорожцы весь второй тайм играли в большинстве, но не смогли спастись после провальной первой половины. "Металлург" уступил "Подолью“ - 1:2. А вот Евгений Калиниченко в качестве главного тренера "Миная" дебютировал с победы над "Диназом" - 2:1.

Поединок начнется в 12:30. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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