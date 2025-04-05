Минай - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В прошлом туре запорожцы весь второй тайм играли в большинстве, но не смогли спастись после провальной первой половины. "Металлург" уступил "Подолью“ - 1:2. А вот Евгений Калиниченко в качестве главного тренера "Миная" дебютировал с победы над "Диназом" - 2:1.

Поединок начнется в 12:30. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.