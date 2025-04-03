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Два игрока покинули одну из ведущих команд Первой лиги
Один из них довольно опытен
Металіст 1925
"Металлист 1925" объявил об уходе из команды 21-летнего голкипера Игоря Потимкова и 24-летнего полузащитника Владислава Дмитренко.
Потимков - воспитанник харьковской школы футбола. В составе основной команды Игорь провел 4 матча.
Дмитренко перешел в "Металлист 1925" в июле 2019 года. За этот период Владислав отличился восемью голами и тремя результативными передачами в 78 играх.
6 апреля "Металлист 1925" сыграет с "Металлистом" в первом туре чемпионской группы Первой лиги.
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