Два игрока покинули одну из ведущих команд Первой лиги

"Металлист 1925" объявил об уходе из команды 21-летнего голкипера Игоря Потимкова и 24-летнего полузащитника Владислава Дмитренко.

Потимков - воспитанник харьковской школы футбола. В составе основной команды Игорь провел 4 матча.

Дмитренко перешел в "Металлист 1925" в июле 2019 года. За этот период Владислав отличился восемью голами и тремя результативными передачами в 78 играх.

6 апреля "Металлист 1925" сыграет с "Металлистом" в первом туре чемпионской группы Первой лиги.



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