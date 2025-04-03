Экс-вингер Металлиста 1925: Мне было неинтересно оставаться в клубе, чтобы просто зарабатывать деньги

Бывший вингер "Металлиста 1925" Ростислав Русин рассказал, почему покинул харьковский клуб.

- Нигде не встречал вашего интервью о том, почему вы летом 2024-го покинули "Металлист 1925" несмотря на то, что еще имели год контракта с харьковским клубом. Объясните?

- Причину, по которой я покинул "Металлист 1925" может, не все поймут, но, хорошо, расскажу. Все началось еще с момента, когда мы начали проигрывать чуть ли не каждый матч в УПЛ. Было это при Скрипнике. Вот когда Виктор Анатольевич пришел в "Металлист 1925" в команде все изменилось, футбол, игра команды, ее философия. Все стало совсем другим, как было три года до того, то есть за то время, что я играл за харьковскую команду и она добиралась УПЛ и сохраняла там прописку. Изменилась схема игры и футболисты некоторые начали не подходить под модель игры Скрипника.

Мы начали играть без крайних нападающих, так называемый ромб. Конечно, футболист должен уметь подстраиваться, играть так, как требует тренер, согласен, но ... Когда команда проигрывает каждую игру, а Скрипник ничего упорно ничего не меняет и гнет свою линию, то трудно воспринять такое видение футбола.

В итоге, в сезоне 2023/24 "Металлист 1925" вылетел, но при этом все понимали, что тренер остается.

- И вы решили уйти, потому что видение футбола Скрипника не совпадало с вашим?

- Можно и так сказать. У клуба изменилось полностью видение, я решил им не мешать. Мне было не интересно оставаться в "Металлисте 1925" чтобы просто зарабатывать деньги. Признаюсь, у меня была хорошая зарплата и я действительно мог остаться, меня никто не выгонял.

Я попросил своего агента, чтобы он постарался договориться с клубом, чтобы мы разорвали контракт. В конце концов, руководство клуба пошло навстречу, хотя и не хотели, чтобы я покидал команду. Но я хотел. Не собирался с кем-то ссориться или отбывать номер, оставшись в команде и просто получая зарплату.

- Сейчас не жалеете о своем решении?

- Нет. Я и "Шахтер" в свое время покинул, когда мне было 18 лет. Кто-то может подумать, что зря, но, нет.

Да, сейчас у меня ситуация непростая, я не имею команды, а в футбол хочу играть, но уже как есть. Ни об одном своем решении не жалею, - сказал Русин.