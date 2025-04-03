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Вторую лигу не предлагать. Экс-игрок Металлиста 1925 в поисках нового клуба

Первая лига
Обновлено

Ростислав Русин в поиске новой команды

Вторую лигу не предлагать. Экс-игрок Металлиста 1925 в поисках нового клуба

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Воспитанник "Шахтера" Ростислав Русин, который недавно покинул "Металлист 1925", рассказал, в каких клубах Украины не планирует продолжать карьеру.

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"Жду предложения. Сейчас, к сожалению, никакой конкретики нет. Но хочу сказать, баклуши не бью, а тренируюсь и поддерживаю физическую форму в надлежащем состоянии. Да и мои агенты не сидят сложа руки. Жду. Может, и будет вариант с каким-нибудь клубом.

Готов ли рассмотреть предложение от клуба из Первой лиги? Конечно. Надо играть. Поступит достойное предложение, я буду его рассматривать.

Вторая Лига? Мой или не мой уровень, то вопрос такой, неоднозначный какой-то (улыбается). Скажу так – от клубов из Второй лиги варианты не рассматриваю".

Ростислав рассказал, что зимой имел еще один вариант с продолжением карьеры, кроме черновицкой "Буковины".

"Звонили, предлагали один вариант, недавно, кстати… Это был клуб из Первой лиги, но я не дал однозначного ответа, взял сначала паузу, потом сказал – нет. Напрямую со мной представители клуба не говорили, дела с ними имел мой агент, поэтому я не буду озвучивать название команды", - подвел итог футболист.

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Металлист 1925 (Харьков) Ростислав Русин
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
03.04.2025 в 22:20
сколько ему лет--обратись к Бабичу
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
03.04.2025 в 22:20
сколько ему лет--обратись к Бабичу
Ответить
0
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