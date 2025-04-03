Вторую лигу не предлагать. Экс-игрок Металлиста 1925 в поисках нового клуба

Воспитанник "Шахтера" Ростислав Русин, который недавно покинул "Металлист 1925", рассказал, в каких клубах Украины не планирует продолжать карьеру.

"Жду предложения. Сейчас, к сожалению, никакой конкретики нет. Но хочу сказать, баклуши не бью, а тренируюсь и поддерживаю физическую форму в надлежащем состоянии. Да и мои агенты не сидят сложа руки. Жду. Может, и будет вариант с каким-нибудь клубом.

Готов ли рассмотреть предложение от клуба из Первой лиги? Конечно. Надо играть. Поступит достойное предложение, я буду его рассматривать.

Вторая Лига? Мой или не мой уровень, то вопрос такой, неоднозначный какой-то (улыбается). Скажу так – от клубов из Второй лиги варианты не рассматриваю".