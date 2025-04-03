Официально: Клуб Первой лиги подписал сына легендарного чемпиона мира из Бразилии

Перволиговский ФК "ЮКСА" официально объявил о подписании легендарного форварда сборной Бразилии Ромарио Ромариньо.

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Условия и сроки контракта клуба с 31-летним игроком не сообщаются.

Бразилец, кроме того, что является сыном легенды, имеет опыт игры в бразильской Серии А и низших дивизионах чемпионата своей родины. Последним клубом Ромариньо был ФК "Америка" из Рио-де-Женейро.

Напомним, что Ромарио стал лучшим футболистом года по версии ФИФА в 1994 году. Тогда еще Золотой мяч вручали только уроженцам европейского континента. Нападающий в том году выиграл Чемпионат мира с Бразилией, а также в его активе две победы на Кубке Америки и 13 клубных трофеев.

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С 2015 по 2023 год Ромарио являлся федеральным сенатором Бразилии от штата Рио-де-Жанейро – одним из семи сенаторов от Социалистической партии Бразилии.