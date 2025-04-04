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"Нужно быть готовыми". Нагорняк оценил шансы Эпицентра выйти в УПЛ
Нагорняк оценил текущую подготовку команды и ее шансы на повышение в классе
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк высказался о борьбе за выход в УПЛ.
– Как бы вы оценили состояние вашей команды, в котором она подходит к решающей части сезона?
– Вроде бы хорошо. Сезон покажет, как мы подготовились. Ребята проделали большой объем работы, а какая готовность – покажет только чемпионат. Товарищеские игры – это одно, а официальные – совсем другое.
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– Если говорить о зимних сборах, то ваша команда вышла на них едва ли не первой. Если говорить о кадровой комплектации – то ограничились подписанием одного новичка. Как бы вы оценили такое "межсезонье" в целом?
– Мы бы, как всегда, не отказались бы от качественных футболистов. Но честно говоря, качественные футболисты стоят немного дороже и в зимние трансферные окна их почти нет. Подписали Демченко, решили с тренерским штабом, что он поможет нам. В прошлом году зимой вообще никого не подписывали.
Я верю в этих ребят, что-то кардинально ломать не было планов. Да, еще одного-двух хотели подписать, но где-то не договорились, где нас что-то не устроило. Но это жизнь, ничего страшного нет. У нас комплект команды есть, будем стараться играть в хороший футбол.
– Составом, который у вас сейчас в распоряжении, вы довольны?
– Конечно, доволен. Совершенно.
– Насколько ваша команда и клуб готовы к повышению в УПЛ, учитывая, что вы сейчас идете на первом месте?
– Мы прекрасно понимаем, что есть разница между Первой лигой и УПЛ. Сначала решим задачу, а потом будем думать. Ведь отрывы невелики, все команды претендуют на повышение в классе. Кто стабильнее пройдет эту дистанцию – тот и повысится.
Если вас интересует в целом, наша компания, в принципе, если повысимся в классе, готова помочь нам.
– Насколько летний опыт "финала четырех" помог "Эпицентру" в течение сезона в борьбе за выход в УПЛ?
– Ребята почувствовали, что такое играть с командой УПЛ, их уровень, отношение, судейство… Во всех планах. Ребята почувствовали, поняли, что каждый хочет играть в УПЛ и команда тоже хотела бы играть в УПЛ. Но я понимаю, что нужно быть готовыми к Премьер-Лиге.
Просто выйти и быть там мальчиками для битья – это не для нашей команды. Мы хотим попробовать, а когда получится – одному богу известно, - сказал Нагорняк для Tribuna.com.
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