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Руководство Металлиста 1925 поставило четкие задачи на весеннюю часть сезона
Слово вице-президенту клуба Юрию Коротуну
metalist1925.com
Вице-президент "
– Команда в оптимальных кондициях благодаря длительной и качественной зимней подготовке. Мы провели самые длинные сборы среди всех клубов – три месяца. Это было запланировано главным тренером, и мы реализовали его видение, разделив подготовку на три этапа: стартовый сбор на базе в Счастливом, самый длинный этап подготовки на Львовщине и финальный этап, уже менее физически насыщенный – снова в Счастливом, где команда перешла на натуральное поле.
Мы обеспечили игрокам лучшие возможные условия в Украине: качественные тренировочные поля, комфортное проживание, правильное питание, а также все необходимые реабилитационные и восстановительные процедуры.
– Ставит ли команда задачу стать победителем Первой лиги в этом сезоне, не говоря о выходе в УПЛ как таковой? Является ли это важно для клуба?
– Да, руководство клуба – президент Владимир Носов и председатель наблюдательного совета Богдан Бойко – ставят перед командой задачу занять первое место в Первой лиге. Но самое главное – это обеспечить для "Металлиста 1925" прямой выход в УПЛ.
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