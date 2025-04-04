Руководство Металлиста 1925 поставило четкие задачи на весеннюю часть сезона

Вице-президент " Металлиста 1925 " Юрий Коротун рассказал, какие задачи руководство клуба ставит перед командой на весеннюю часть сезона.

– Команда в оптимальных кондициях благодаря длительной и качественной зимней подготовке. Мы провели самые длинные сборы среди всех клубов – три месяца. Это было запланировано главным тренером, и мы реализовали его видение, разделив подготовку на три этапа: стартовый сбор на базе в Счастливом, самый длинный этап подготовки на Львовщине и финальный этап, уже менее физически насыщенный – снова в Счастливом, где команда перешла на натуральное поле.

Мы обеспечили игрокам лучшие возможные условия в Украине: качественные тренировочные поля, комфортное проживание, правильное питание, а также все необходимые реабилитационные и восстановительные процедуры.

– Ставит ли команда задачу стать победителем Первой лиги в этом сезоне, не говоря о выходе в УПЛ как таковой? Является ли это важно для клуба?

– Да, руководство клуба – президент Владимир Носов и председатель наблюдательного совета Богдан Бойко – ставят перед командой задачу занять первое место в Первой лиге. Но самое главное – это обеспечить для "Металлиста 1925" прямой выход в УПЛ.