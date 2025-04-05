Первая лига. Эпицентр - ЮКСА 4:3. Безумный второй тайм в Каменце-Подольском

В Каменце-Подольском стартовала весенняя часть сезона в чемпионской группе. "Эпицентр" принимал ЮКСА. Это был матч лидера и восьмой команды группы. Победа могла позволить ЮКСА приблизиться к группе лидеров. Тем не менее, перед игрой хозяева считались фаворитами, ведь в чемпионате не проигрывали восемь туров подряд.

У хозяев поля сегодня была кадровая потеря, ведь из-за дисквалификации не смог сыграть лучший бомбардир Даниил Кравчук. Уже на девятой минуте гости открыли счет. После шикарной передачи Селина выход один на один реализовал опытный нападающий Дебелко - 0:1. Довольно неожиданное развитие событий, ведь с первых минут больше контролировали мяч хозяева. Темп матча был очень медленный. Стоит отдать должное "крестоносцам", которые своим высоким прессингом создавали немало проблем подопечным Нагорняка. У лидера группы вообще ничего не получалось в атаке. На 34-й минуте пробивал Бендера, но надежно сыграл Чеботарев. Больше голов до перерыва не было. К сожалению, первый тайм не был богат на моменты.

В начале второго тайма хозяева сравняли счет. После передачи Танчика хладнокровно переиграл голкипера Бендера - 1:1. Через несколько минут произошел очень неприятный эпизод с Александром Мельником, который даже потерял сознание и его госпитализировали в больницу. Пауза с оказанием помощи длилась около десяти минут. После перерыва вообще ничего не получалось у гостей из Тарасовки.

На 81-й минуте Станислав Кристин из пределов штрафной пробил в дальний угол и вывел хозяев вперед- 2:1. На 85-й минуте увеличил преимущество "Эпицентра" Миронюк - 3:1. Тем не менее, довольно быстро после передачи Венди отличился Ситников - 3:2. В следующей атаке свой второй гол в матче забил Бендера - 4:2. Это просто невероятно! Как оказалось на этом было еще не все. На 90+10 минуте в составе гостей вновь отличился Ситников, но сравнять счет ЮКСА не смогла- 4:3.

В итоге, волевая победа подопечных Нагорняка.

Первая лига. Первый тур. Группа "Выбывание"

"Эпицентр" - ЮКСА 4:3

Голы: Бендера (50, 88), С. Кристин (81), Миронюк (85) - Дебелко (9), Ситников (87, 90+10)

"Эпицентр" (стартовый состав): Билык - Мороз, Савчук, Танчик, Климец, Полюлях, Миронюк, Беженар, Запорожец, Ляшенко, Бендера

ЮКСА (стартовый состав): Чеботарев - Селин, Лукьянчук, Синегуб, Зозуля, Казаков, Ситников, Татарков, Козыренко, Матеус, Дебелко