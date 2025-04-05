Первая лига. Минай - Металлург 1:1. Боевая ничья на Закарпатье

Закарпатцы весеннюю часть сезона начали с победы над "Диназом", а вот запорожцы дома уступили "Подолью". Безусловно, на выезде подопечные Близнюка стремились реабилитироваться за эту неудачу, но у "Миная" были свои планы на эту игру.

Игра прогнозируемо началась с большого количества борьбы, но без конструктива в заключительной трети поля. Больше играли первым номером хозяева поля. К сожалению, на 15-й минуте из-за технических проблем на некоторое время зрители потеряли возможность наблюдать за этим матчем. Из-за этих проблем болельщики Первой лиги не смогли увидеть забитые мячи, но трансляция все же была возобновлена после паузы. Ливень создавал существенные проблемы футболистам обеих команд, но даже несмотря на это первый тайм без голов не завершился. На 16-й минуте хозяева поля усилиями Демченко открыли счет, но довольно быстро Варяник забил ответный мяч - 1:1. В конце тайма закарпатцы играли активнее, но во второй раз в матче выйти вперед не смогли.

В начале второго тайма после передачи Дорошенко с острого угла мимо ворот пробил Демченко. Интереснее играли хозяева, но неплохо оборонялись запорожцы. Было заметно, что гости прежде всего стремятся не проиграть, а подопечные Калиниченко пытались вырвать победу. На 87-й минуте свой шанс на миллион получил гости, но удар Нехтия парировал голкипер. Вот так очень неожиданно мог выходить вперед "Металлург". В итоге, игра завершилась вничью.

Группа "Выбывание". Второй тур

"Минай" - "Металлург" 1:1

Голы: Демченко (16) - Варяник (21)

"Минай" (стартовый состав): Росул - Максимец, Чуев, Гаврилюк, Малаки, Дорошенко, Прихна, Раско, Воробчак, Рязанцев, Демченко

"Металлург" (стартовый состав): Осадчук - Клименко, Козлов, Страдс, Полевой, Костюченко, Алибеков, Иродовский, Варяник, Близниченко, Нехтий