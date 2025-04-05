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Футбольный эксперт рассказал, насколько он верит в выход Металлиста 1925 в УПЛ

Первая лига

Будет ли соответствовать уровень финансирования команды с лигой?

Футбольный эксперт рассказал, насколько он верит в выход Металлиста 1925 в УПЛ

Фото: ФК Металіст 1925

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Футбольный эксперт Роман Локтионов поделился мыслями относительно шансов "Металлиста 1925" попасть в УПЛ на следующий сезон.

"У них есть почва под ногами - стабильное и хорошее финансирование, на уровне первой пятерки команд УПЛ. Конечно, я не могу утверждать это, но такие предположения есть. Проект клуба там солидный, они знают, чего хотят, и движутся к своей цели - играть в УПЛ. И не просто играть, а бороться за места в евро кубковой зоне", — сказал Локтионов.

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Напомним, что сейчас "Металлист 1925" идет на пятой строчке в турнирной таблице Первой лиги. На счету харьковчан 25 баллов.

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Роман Локтионов Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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