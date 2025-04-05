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Защитник ЮКСЫ потерял сознание во время матча

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Защитник ЮКСЫ потерял сознание во время матча

Фото: ФК ЮКСА

Новина українською

Защитник "ЮКСЫ" потерял сознание во время матча.

Клуб сообщил, что в начале второго тайма после игрового столкновения, защитник Александр Мельник потерял сознание.

На поле появились врачи, которые привели Александра Мельника в сознание. Футболист был госпитализирован на скорой.

На 58-й минуте его заменил Андрей Дедяев.

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Напомним, что "ЮКСА" вторую часть сезона проводит в Чемпионской группе Первой Лиги.

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Источник:
ЮКСА
Опубликовал: Владислав Прийменко
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