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Защитник ЮКСЫ потерял сознание во время матча
Здоровья
Фото: ФК ЮКСА
Защитник "ЮКСЫ" потерял сознание во время матча.
Клуб сообщил, что в начале второго тайма после игрового столкновения, защитник Александр Мельник потерял сознание.
На поле появились врачи, которые привели Александра Мельника в сознание. Футболист был госпитализирован на скорой.
На 58-й минуте его заменил Андрей Дедяев.
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Напомним, что "ЮКСА" вторую часть сезона проводит в Чемпионской группе Первой Лиги.
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Источник:ЮКСА
Опубликовал: Владислав Прийменко
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