Первая лига. Агробизнес - Полтава 1:2. Волевая победа гостей

"Агробизнес" начинал весеннюю часть сезона на втором месте, которое дает прямую путевку повыситься в классе. Однако, подопечные Чижевского не были главными претендентами, чтобы уже в этом сезоне выйти в УПЛ. СК "Полтава" на выезде в конце 2024 года играла неплохо, поэтому сложно было кому-то отдать предпочтение в этом противостоянии. В предыдущих трех выездных матчах полтавчане не знали горечи поражения: две победы и ничья.

Начало встречи шокировало гостей из Полтавы. Уже на седьмой минуте после передачи Козака на скорости ворвался в штрафную Касимов и с его ударом не смог справиться голкипер - 1:0. По счету достаточно удачно играли подопечные Чижевского. Стоит также отметить очень низкий уровень газона в Волочиске на котором было сложно комбинировать. Борьбы было очень много, а вот моментов мало. На 30-й минуте в дальний угол пробивал Козак, но попасть в створ Богдан не смог. На 40-й минуте гости довольно неожиданно сравняли счет. После передачи Галенкова в падении отправил мяч в сетку Одарюк - 1:1.

На 57-й минуте гости уже даже вышли вперед. После удара Плахтыря со штрафного мяч попал в перекладину, но первым на добивании оказался Мисюра - 1:2. Несмотря на все старания "Агробизнес" так и не смог сравнять счет. С созданием моментов сегодня были проблемы у хозяев.

Первая лига. Группа "Чемпионская". Первый тур

"Агробизнес" - "Полтава" 1:2

Голы: Касимов (7) - Одарюк (40), Мисюра (57)

"Агробизнес" (стартовый состав): Пидкивка - Гаврушко, Сидоренко, Белый, Лень, Толочко, Теплый, Касимов, Козак, Семка, Войтиховский

"Полтава" (стартовый состав): Восконян - Бужин, Ходуля, Мисюра, Коцюмака, Плахтырь, Шаповалов, Галенков, Одарюк, Щербак, Марусич