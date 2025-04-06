Буковина - Кудровка: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Конкурентное и интригующее противостояние в рамках первого тура чемпионской группы ожидает болельщиков в Черновцах. "Буковина" после победы в четвертьфинале Кубка Украины стремится продолжать в том же духе и в чемпионате. Однако, "Кудровка" в первой части сезона доказала, что для этой команды авторитетов не существует.

Поединок начнется в 12:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.