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Буковина - Кудровка: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Буковина - Кудровка: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 06.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Буковина - Кудровка: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Буковина

Новина українською

Конкурентное и интригующее противостояние в рамках первого тура чемпионской группы ожидает болельщиков в Черновцах. "Буковина" после победы в четвертьфинале Кубка Украины стремится продолжать в том же духе и в чемпионате. Однако, "Кудровка" в первой части сезона доказала, что для этой команды авторитетов не существует.

Поединок начнется в 12:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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