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Буковина - Кудровка: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Буковина - Кудровка: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 06.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Буковина
Конкурентное и интригующее противостояние в рамках первого тура чемпионской группы ожидает болельщиков в Черновцах. "Буковина" после победы в четвертьфинале Кубка Украины стремится продолжать в том же духе и в чемпионате. Однако, "Кудровка" в первой части сезона доказала, что для этой команды авторитетов не существует.
Поединок начнется в 12:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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