Первая лига. Буковина - Кудровка 1:0. Коллектив из Черновцов продолжает свою победную серию

Хозяева подходили к этому противостоянию в приподнятом настроении после победы в четвертьфинале Кубка Украины над "Викторией". Коллективу из Черновцов покорилось историческое достижение и они точно не собирались останавливаться на достигнутом. В кубковом матче были задействованы три новичка, которые перешли из клубов УПЛ: Олег Кожушко. Александр Васильев и Родион Плакса. "Кудровка" стартует во втором этапе с действующей победной клубной рекордной серией из 4-х игр и находится на четвертом месте в чемпионской группе.

Очень непростые были погодные условия в Черновцах. Довольно необычно видеть мокрый снег в начале апреля. С первых минут хозяева взяли мяч под свой контроль, но до голевых моментов дело не доходило. Стоит отдать должное гостям, которые играли надежно в защите. У коллектива из Черниговской области были существенные кадровые потери, но они ничем не уступали своим соперникам. Возможно, на команды повлияли погодные условия, но хотелось видеть более качественный футбол. Очень много сумбура было в первой половине встречи. На перерыв соперники ушли без голов.

В начале второго тайма из пределов штрафной пробивал Кожушко, но его удар парировал голкипер. В следующей атаке хозяева все же достигли своего. Кольцов прицельным ударом попал в угол - 1:0. При таких погодных условиях переоценить важность этого гола сложно. В итоге, игра так и завершилась победой хозяев.

Группа "Чемпионская". Первый тур

"Буковина" - "Кудровка" 1:0

Голы: Кольцов (51)

"Буковина" (стартовый состав): Каневцев - Безуглый, Солдат, Кожушко, Андрейчук, Солдат, Бодня, Бусько, Тищенко, Морговский, Плакса

"Кудровка" (стартовый состав): Лепка - Мельничук, Потимков, Шершень, Мачелюк, Думанюк, Матвеев, Рогозинский, Козак, Свитюха, Легостаев