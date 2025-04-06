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Первая лига. Металлист - Металлист 1925 1:0. Деньги не играют в футбол

Первая лига

Харьковское дерби

Первая лига. Металлист - Металлист 1925 1:0. Деньги не играют в футбол

Фото: Металіст1925

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Противостояние в Ужгороде ожидали с особым интересом, ведь встречались две харьковские команды. "Металлист" осеннюю часть чемпионата завершил двумя подряд победами, но на этот раз команду Анищенко ожидал очень серьезный соперник. В отличие от "Металлиста" в составе "Металлиста 1925" произошли существенные кадровые изменения. Подписание легионеров подтверждают амбиции "Металлиста 1925" повыситься в классе.

Сегодня в стартовом составе гостей вышел лишь один новичок - нигерийский нападающий Кристиан Мба. От этого противостояния ожидали ряда моментов, но к сожалению, до перерыва команды не радовали болельщиков. Тем не менее, без голов соперники первый тайм не завершили. Довольно неожиданно на 43-й минуте "Металлист" вышел вперед. Кирилл Дигтярь подал со штрафного, а Гомес головой пробил в угол ворот - 1:0. Шансов у Варакуты в этом эпизоде не было. Вот так сенсационно завершился первый тайм.

Сравнивать кадровые потенциалы этих команд невозможно, но результат на табло. Стоит отдать должное молодой команде Анищенко, ведь "Металлист" не боялся играть первым номером против именитого соперника. У "Металлиста 1925" вообще ничего не получалось в позиционном футболе до перерыва. Сразу после перерыва подопечные Патрика ван Леувена пытались прижать своих соперников к воротам, но создать проблемы Рыбаку не могли. Гости откровенно разочаровывали своей игрой. Состав звездный, но игры нет. С такой игрой "Металлисту 1925" не стоит рассчитывать на повышение в классе.

Все ожидали во втором тайме моментов у ворот Рыбака, но на это подопечные Патрика ван Леувена были не способны. В итоге, "Металлист 1925" теряет сверхважные очки.

Группа "Чемпионская". Первый тур

"Металлист" - "Металлист 1925" 1:0

Голы: Гомес (43)

"Металлист" (стартовый состав): Рыбак - Дигтярь, Гомес, Порох, Федорив, П. Луцив, Пидручный, Тепляков, Вернаттус, Исаенко, Цвиренко

"Металлист 1925" (стартовый состав): Варакута - Капинус - Салюк, Имереков, Кравец, Мафвента, Ари Моура, Чурко, Юрченко, Борячук, Мба

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Металлист 1925 (Харьков) Металлист (Харьков)
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Комментарии
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
06.04.2025 в 16:33
Ржака. Накупили собі склад і тренера з УПЛ, а рівень цієї УПЛ - колгоспний, і мало чим відрізняється від пердиву. Чи варто було витрачати гроші?
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Комментарии 3
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
06.04.2025 в 16:33
Ржака. Накупили собі склад і тренера з УПЛ, а рівень цієї УПЛ - колгоспний, і мало чим відрізняється від пердиву. Чи варто було витрачати гроші?
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1
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дедуля 64 (харьков)
06.04.2025 в 15:58
Ребята! Кто знает причину снятия с Металлиста1925 четырех очков? В их группе из всех 10 команд должны были снять по 6 очков, чтобы сравнить обе группы по количеству сыгранных игр 16/14 (Из-за снятия Хуста). Например у Кудривки было -31 очко, а у Металлиста1925 -29. Благодаря "крючкотворству" оба клуба теперь имеют по 25 очков, так как с Кудривки сняли, как положено 6 очков, удалив 2 победы. А с Металлиста 1925 года сняли 4 очка, удалил 1 победу и одну ничью. Теперь Металлист1925 опережает Кудривку по забитым, со 2 места, имевший отстование в 2 очка! У Металлиста1925 должно быть 23 очка и он должен опережать Металлист на одно очко, у которого 22 очка после 14 игр. То есть если в первом туре Металлист выигрывает у Металлиста1925, то они только сравниваются по очкам! Что – Носов рулит? Более чистая коррупция! Во первых - у Металлиста 1925 года должно быть 23 очка, а не 25! чистейшая коррупционная составляющая, и болельщики федерацию забросают "гранатами"! с аутсайдером! В итоге групповых игр группы "Б" в чемпионскую группу попали четыре команды "Кремнием": "Металлист1925" - "Кремный" = (1:1, 4:0) снято 4 очка "Полтава" - "Кремный" = (0:0, 4:0) снято 4 очка "Юкос" - "Кремный" = (0:0, 1:0) снято 4 очка "Кудривка" - "Кремный" = (3:0, 2:1) снято 6 очковИ начинаются "извращения"! С того, кто сыграл хуже, снимают меньше очков, чем с того, кто все выиграл! То есть, если бы команда проиграла "Кремнию" одну игру, то с нее сняли бы 3 очка! И соответственно если бы проиграла обе игры, сняли бы 0 очков! В итоге получается возвращение 16 сыгранных игр. Причем" - с нарастанием очков у худшей команды!Отсюда и "Металлист1925" обходит лидера группы - "Кудривку"! Лучше бы они обе эти игры проиграли, а очки взяли во вторых матчах. В результате имели бы 31 очко и стали бы единоличным лидером чемпионской группы первой лиги.Выходит так, что три из четырех команд группы "В" имеют "бонус" за пятнадцатую игру в размере 2 очков! И наплевать на группу "А", которая могла расписать, согласно регламенту, неявки "Хуста" со счётом 3:0, и тогда - догоняй их группа "Б"!Но по честному, чтоб искоренить коррупцию, все итоги борьбы за выход в чемпионскую группу, как и в группу выживания обязаны быть аннулированы, и набирание очков происходит посреди равных. Теперь Металлист1925 опережает Кудривку по забитым, со 2 места, имевший отстование в 2 очка! У Металлиста1925 должно быть 23 очка и он должен опережать Металлист на одно очко, у которого 22 очка после 14 игр. То есть если в первом туре Металлист выигрывает у Металлиста1925, то они только сравниваются по очкам! Что – Носов рулит? Более чистая коррупция!Как подло заниматься обманом ребят гибнущих при защите ваших семей и вашего дома! У меня в Бахмуте погиб племянник добровольцем ушедший на фронт! Вы же, с одной стороны – слушая гимн Украины перед каждым матчем и приглашая ветеранов для первого удара по мячу, с другой стороны – извращаете человеческие ценности, такие как честность и справедливость. Я болельщик Металлиста, который еле выживая, играет мальчишками, с таким желанием и мастерством, что оторваться от их игры не возможно!
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Prokyrator147 (Харьков)
06.04.2025 в 16:10
Что за бред? Матчи с последней командой не учитываются и все, как у первой группы, где последняя команда снялась с чемпионата, так и у второй группы, где эти матчи были сыграны. Все разумно. Везде и всегда так.
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