Первая лига. Металлист - Металлист 1925 1:0. Деньги не играют в футбол

Противостояние в Ужгороде ожидали с особым интересом, ведь встречались две харьковские команды. "Металлист" осеннюю часть чемпионата завершил двумя подряд победами, но на этот раз команду Анищенко ожидал очень серьезный соперник. В отличие от "Металлиста" в составе "Металлиста 1925" произошли существенные кадровые изменения. Подписание легионеров подтверждают амбиции "Металлиста 1925" повыситься в классе.

Сегодня в стартовом составе гостей вышел лишь один новичок - нигерийский нападающий Кристиан Мба. От этого противостояния ожидали ряда моментов, но к сожалению, до перерыва команды не радовали болельщиков. Тем не менее, без голов соперники первый тайм не завершили. Довольно неожиданно на 43-й минуте "Металлист" вышел вперед. Кирилл Дигтярь подал со штрафного, а Гомес головой пробил в угол ворот - 1:0. Шансов у Варакуты в этом эпизоде не было. Вот так сенсационно завершился первый тайм.

Сравнивать кадровые потенциалы этих команд невозможно, но результат на табло. Стоит отдать должное молодой команде Анищенко, ведь "Металлист" не боялся играть первым номером против именитого соперника. У "Металлиста 1925" вообще ничего не получалось в позиционном футболе до перерыва. Сразу после перерыва подопечные Патрика ван Леувена пытались прижать своих соперников к воротам, но создать проблемы Рыбаку не могли. Гости откровенно разочаровывали своей игрой. Состав звездный, но игры нет. С такой игрой "Металлисту 1925" не стоит рассчитывать на повышение в классе.

Все ожидали во втором тайме моментов у ворот Рыбака, но на это подопечные Патрика ван Леувена были не способны. В итоге, "Металлист 1925" теряет сверхважные очки.

Группа "Чемпионская". Первый тур

"Металлист" - "Металлист 1925" 1:0

Голы: Гомес (43)

"Металлист" (стартовый состав): Рыбак - Дигтярь, Гомес, Порох, Федорив, П. Луцив, Пидручный, Тепляков, Вернаттус, Исаенко, Цвиренко

"Металлист 1925" (стартовый состав): Варакута - Капинус - Салюк, Имереков, Кравец, Мафвента, Ари Моура, Чурко, Юрченко, Борячук, Мба