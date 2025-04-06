Первая лига. Прикарпатье - Кремень 2:1. Все решил эффектный гол Радульского

Прикарпатцы перед этим туром занимали шестое место. Подопечные Рыпана неделю назад тоже в домашнем матче не смогли переиграть "Феникс-Мариуполь". "Кремень" хоть и уступил "Ниве“, но своей игрой произвел очень неплохое впечатление. Безвыигрышная серия "Кремня" в чемпионате длилась 10 игр: 2 ничьи и 8 поражений.

Судьбу первой половины встречи решил эпизод, который произошел на 34-й минуте. За фол Прокопчука против Беспалько арбитр назначил одиннадцатиметровый в ворота "Кремня". Пенальти уверенно реализовал Француз - 1:0. Стоит отдать должное футболистам обеих команд, которые не отсиживались в защите и старались при первой возможности доставлять мяч в заключительную треть поля. Сложно было кому-то отдать преимущество, но ошибка Прокопчука повлияла на результат первого тайма.

Гости из Кременчуга после перерыва вышли с желанием отыграться и достигли своего на 57-й минуте. Молько пробивал в ближний угол и с рикошетом от голкипера мяч залетел в ворота - 1:1. В этом эпизоде грубо ошибся Кучерук. Подопечные Рыпана не стушевались и смогли во второй раз в матче выйти вперед. На 73-й минуте Радульский отметился шикарным ударом со штрафного. В итоге, матч так и завершился победой "Прикарпатья".

Группа "Выбывание". Второй тур

"Прикарпатье" - "Кремень" 2:1

Голы: Француз (35, пен), Радульский (73) - Молько (57)

Удаление: Швец (85)

"Прикарпатье" (стартовый состав): Кучерук - Француз, Болденков, Швец, Романюк, Стадник, Цыбульник, Соловьев, Беспалько, Барчук, Трофимюк

"Кремень" (стартовый состав): Дмитроченко - Тилоха, Сидоренко, Бондарь, Боровский, Жданович, Покась, Савицкий, Молько, Прокопчук, Стецюк