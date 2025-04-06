  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Первая лига. Прикарпатье - Кремень 2:1. Все решил эффектный гол Радульского
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Прикарпатье - Кремень 2:1. Все решил эффектный гол Радульского

Первая лига

Сложные погодные условия в Ивано-Франковске

Первая лига. Прикарпатье - Кремень 2:1. Все решил эффектный гол Радульского

Фото: МФК Прикарпаття

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Прикарпатцы перед этим туром занимали шестое место. Подопечные Рыпана неделю назад тоже в домашнем матче не смогли переиграть "Феникс-Мариуполь". "Кремень" хоть и уступил "Ниве“, но своей игрой произвел очень неплохое впечатление. Безвыигрышная серия "Кремня" в чемпионате длилась 10 игр: 2 ничьи и 8 поражений.

Судьбу первой половины встречи решил эпизод, который произошел на 34-й минуте. За фол Прокопчука против Беспалько арбитр назначил одиннадцатиметровый в ворота "Кремня". Пенальти уверенно реализовал Француз - 1:0. Стоит отдать должное футболистам обеих команд, которые не отсиживались в защите и старались при первой возможности доставлять мяч в заключительную треть поля. Сложно было кому-то отдать преимущество, но ошибка Прокопчука повлияла на результат первого тайма.

Гости из Кременчуга после перерыва вышли с желанием отыграться и достигли своего на 57-й минуте. Молько пробивал в ближний угол и с рикошетом от голкипера мяч залетел в ворота - 1:1. В этом эпизоде грубо ошибся Кучерук. Подопечные Рыпана не стушевались и смогли во второй раз в матче выйти вперед. На 73-й минуте Радульский отметился шикарным ударом со штрафного. В итоге, матч так и завершился победой "Прикарпатья".

Группа "Выбывание". Второй тур

"Прикарпатье" - "Кремень" 2:1

Голы: Француз (35, пен), Радульский (73) - Молько (57)

Удаление: Швец (85)

"Прикарпатье" (стартовый состав): Кучерук - Француз, Болденков, Швец, Романюк, Стадник, Цыбульник, Соловьев, Беспалько, Барчук, Трофимюк

"Кремень" (стартовый состав): Дмитроченко - Тилоха, Сидоренко, Бондарь, Боровский, Жданович, Покась, Савицкий, Молько, Прокопчук, Стецюк

По теме
yellow-arrow
Первая лига. Нива - Диназ 5:0. Праздник для болельщиков тернопольского коллектива
yellow-arrow
Первая лига. Подолье - Виктория 1:1. Хозяев спас стандарт
yellow-arrow
Первая лига. Буковина - Кудровка 1:0. Коллектив из Черновцов продолжает свою победную серию
Кремень (Кременчуг) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости