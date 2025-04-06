Первая лига. Подолье - Виктория 1:1. Хозяев спас стандарт

Хозяева подходили к этому матчу в хорошем настроении после победы в прошлом туре. Напомним, что подопечные Ковальца в меньшинстве переиграли "Металлург". "Виктория" в 2025 году тоже успела сыграть официальный матч. Команда Бессмертного проиграла "Буковине" в четвертьфинале Кубка Украины. Эту игру из-за дисквалификации пропускал нападающий "Подолья" Шаврин.

Очень непросто сегодня было комбинировать командам из-за погодных условий. В первом тайме была борьба, борьба и еще раз борьба. К сожалению, футбола до перерыва не было. Голкиперы откровенно отдыхали без работы. В начале второго тайма стандарт помог гостям открыть счет. После подачи с углового на удар Новотрясова среагировал Задерейко, но первым на добивании оказался Сасовский - 0:1. Сегодня у команды Сергея Ковальца были существенные проблемы с игрой в атаке. Вспомнить можно разве что удар Квасова в стойку сразу после перерыва.

Казалось, что игра так и завершится победой гостей, но команде Ковальца помог стандарт. Оробец подал с углового, а Профатило опередил защитника и отправил мяч в сетку - 1:1. В итоге, ничья в Хмельницком.

Группа "Выбывание". Второй тур

"Подолье" - "Виктория" 1:1

Голы: Профатило (88) - Сасовский (49)

"Подолье" (стартовый состав): Задерейко - Балан, Швец, Чушенко, Корешков, Кухарук, Панчишин, Лис, Савин, Гемега, Квасов

"Виктория" (стартовый состав): Литвиненко - Корохов, Сасовский, Новотрясов, Ульянов, Бойко, А. Рябой, Сейтхалилов, Богунов, Шарай, Ныч