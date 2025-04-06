Первая лига. Нива - Диназ 5:0. Праздник для болельщиков тернопольского коллектива

Второй тур группы "Выбывание" завершился в Тернополе, где "Нива“ принимала "Диназ". Коллектив из Тернополя в прошлом туре вырвал победу у "Кремня", а "Диназ“ дома уступил "Минаю". Обращаем внимание, что до этого тура "Нива" выиграла четыре матча подряд.

Командам пришлось играть на заснеженном газоне, но это не помешало хозяевам открыть счет. После подачи Мысыка с углового ударом головой отправил мяч в сетку Демиденко - 1:0. В середине первого тайма ударом через себя мог увеличивать преимущество "Нивы" Галадей, но его удар парировал голкипер. Гораздо интереснее до перерыва играли подопечные Вирта, но забить еще им не удалось.

На первой минуте второго тайма Виталий Михайлив ударил по ноге Кириченко и это пенальти. Однако, тот же Кириченко с одиннадцатиметрового не смог переиграть Ольхового. Гораздо интереснее заиграли после перерыва вышгородцы, но свои моменты не реализовали и пропустили во второй раз. После передачи Михальчука мастерски перебросил голкипера Бей - 2:0. Через несколько минут хозяева увеличили свое преимущество. Отличился Дмитрий Галадей - 3:0. На этом подопечные Вирта не остановились и забили еще. Шикарным ударом в дальний угол отметился Паламарчук - 4:0. Точку в матче на последней минуте поставил Давидов - 5:0.

В итоге, разгромная победа "Нивы".

Группа "Выбывание". Второй тур

"Нива" - "Диназ" 5:0

Голы: Демиденко (17), Бей (64), Галадей (66), Паламарчук (74), Давидов (90)

Нереализованный пенальти: Кириченко (47)

"Нива" (стартовый состав): Ольховой - Демиденко, Слотюк, Михальчук, Мудрый, В.Михайлив, Давыдов, Сидун, Галадей, Мысык, Напуда

"Диназ" (стартовый состав): Следзевский - Волошин, Старенький, Михайленко, Котуха, Ворона, Кайда, Кириченко, Черткоев, Теплюк, Приходько