Тренер Металлиста поделился впечатлениями от победы в харьковском дерби

Ассистент главного тренера "Металлиста" Вадим Харченко прокомментировал победу над "Металлистом 1925" (1:0) в матче Первой лиги.

- Поздравляю всю нашу команду, клуб, наших болельщиков, которые сегодня были на трибунах и смотрели матч по телевидению. Большой поклон и поздравления тем болельщикам, которые защищают наше государство. Футбол получился таким... Все же это первая игра, и погода внесла свои коррективы. В яркий футбол мы, пожалуй, сегодня не могли сыграть, поэтому больше боролись за положительный результат. Ребята искали свои моменты, дисциплинированно сыграли в обороне и одержали эту победу.

- Каким был первоначальный план на игру и сработал ли он? Оправдала ли в целом эта игра ваши ожидания?

- Мы внимательно изучали соперника, тщательно готовились к этому матчу. Все то, что мы нарабатывали на тренировках, - сработало. Ребята выдержали до последней минуты, поэтому и имеем такой результат.

- В целом оправдал ли сегодняшний матч статус дерби, как считаете?

- Безусловно, это было дерби. Но оно было бы гораздо ярче на стадионе "Металлист" при переполненных трибунах. Тогда это была бы фантастическая игра. Думаю, вы видели, как много борьбы сегодня было на поле. Все хотели победить. И мы, в частности, выглядели как целостная команда.

- Сегодня было заметно, что большого выбора игроков у вас не было из-за большого количества травм. Этот матч хоть обошелся без серьезных повреждений?

- Будем надеяться, что все хорошо. Завтра на тренировке уже посмотрим, в каких физических кондициях находятся ребята, - сказал Харченко.