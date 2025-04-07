  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Ван Леувен - о поражении от Металлиста: Ошибка в первом тайме стала ключевой
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ван Леувен - о поражении от Металлиста: Ошибка в первом тайме стала ключевой

Первая лига

"Металлист 1925" проиграл Металлисту в первом матче после паузы

Ван Леувен - о поражении от Металлиста: Ошибка в первом тайме стала ключевой

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен прокомментировал поражение от "Металлиста" (0:1) в чемпионской группе Первой лиги.

- В начале было очень тяжело, играли против сильного ветра. Одна ошибка во время стандартного положения, привела к голу в наши ворота. Мы говорили команде в перерыве, что еще будут моменты и их нужно использовать. Увеличили темп, имели моменты, имел возможность отличиться Мба и еще были неплохие возможности, тот же удар Гаджиева. Моменты были, но не забили.

Читайте такжеТренер Металлиста поделился впечатлениями от победы в харьковском дерби

- На ваш взгляд, что стало ключевым, глядя на итоговый результат?

- Наша ошибка в первом тайме, когда пропустили гол. При таком ветре трудно было создавать. Во втором тайме мы ожидали более качественную игру с нашей стороны с ветром в спину. Не удалось то, чего мы хотели, - сказал ван Леувен.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Тренер Металлиста поделился впечатлениями от победы в харьковском дерби
yellow-arrow
Судаков поздравил победителя битвы Металлистов в Первой лиге, подколов проигравшего. Это не понравилось президенту одного из клубов
yellow-arrow
Первая лига. Металлист - Металлист 1925 1:0. Деньги не играют в футбол
Металлист 1925 (Харьков) Металлист (Харьков) Патрик ван Леувен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Металіст 1925
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости