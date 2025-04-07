Ван Леувен - о поражении от Металлиста: Ошибка в первом тайме стала ключевой

Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен прокомментировал поражение от "Металлиста" (0:1) в чемпионской группе Первой лиги.

- В начале было очень тяжело, играли против сильного ветра. Одна ошибка во время стандартного положения, привела к голу в наши ворота. Мы говорили команде в перерыве, что еще будут моменты и их нужно использовать. Увеличили темп, имели моменты, имел возможность отличиться Мба и еще были неплохие возможности, тот же удар Гаджиева. Моменты были, но не забили.

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- На ваш взгляд, что стало ключевым, глядя на итоговый результат?

- Наша ошибка в первом тайме, когда пропустили гол. При таком ветре трудно было создавать. Во втором тайме мы ожидали более качественную игру с нашей стороны с ветром в спину. Не удалось то, чего мы хотели, - сказал ван Леувен.