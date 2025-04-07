Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ван Леувен - о поражении от Металлиста: Ошибка в первом тайме стала ключевой
"Металлист 1925" проиграл Металлисту в первом матче после паузы
Фото: ФК Металіст 1925
Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен прокомментировал поражение от "Металлиста" (0:1) в чемпионской группе Первой лиги.
- В начале было очень тяжело, играли против сильного ветра. Одна ошибка во время стандартного положения, привела к голу в наши ворота. Мы говорили команде в перерыве, что еще будут моменты и их нужно использовать. Увеличили темп, имели моменты, имел возможность отличиться Мба и еще были неплохие возможности, тот же удар Гаджиева. Моменты были, но не забили.
- На ваш взгляд, что стало ключевым, глядя на итоговый результат?
- Наша ошибка в первом тайме, когда пропустили гол. При таком ветре трудно было создавать. Во втором тайме мы ожидали более качественную игру с нашей стороны с ветром в спину. Не удалось то, чего мы хотели, - сказал ван Леувен.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- "У Динамо более тяжелый календарь": Бойко – о соперничестве лидеров УПЛ за первое место
- Лучкевич: После матча сказали идти тренироваться, чтобы доработать
- Довбик vs Ювентус: 1 удар, 1 голевой шанс, почти 30% выигранных единоборств. Оценки за матч
- Первая лига. Металлист - Металлист 1925 1:0. Деньги не играют в футбол
- Очень жарко: Девушка полузащитника Карпат покорила поклонников сексуальной фотосессией
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта