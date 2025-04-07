Первая лига
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Минай - Металлург 1:1. Видео голов и обзор матча
Боевая ничья
Минай
"Минай" не сумел обыграть запорожский "Металлург" в родных стенах в рамках группы за выживание Первой лиги.
На 16-й минуте счет за хозяев открыл Антон Демченко, но уже через пять минут паритет восстановил Виталий Варяник.
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Группа "Выбывание". Второй тур
"Минай" - "Металлург" 1:1
Голы: Демченко (16) - Варяник (21)
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