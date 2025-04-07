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Два дубля. Эпицентр - ЮКСА 4:3. Видео голов и обзор матча
Серьезная перестрелка
Епіцентр
"Эпицентр" добыл волевую победу над ЮКСА в первом туре второго этапа Первой лиги в группе "Чемпионская".
На 9-й минуте вперед вышел коллектив из Тарасовки, в начале второго тайма хозяева поля из Каменец-Подольского счет сравняли, а уже с 81-й минуты команды отличились пятью голами. Итог - 4:3 в пользу "Эпицентра".
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Первая лига. Первый тур. Группа "Чемпионская"
"Эпицентр" - ЮКСА 4:3
Голы: Бендера (50, 88), С. Кристин (81), Миронюк (85) - Дебелко (9), Ситников (87, 90+10)
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