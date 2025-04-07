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Агробизнес - СК Полтава 1:2. Видео голов и обзор матча

Первая лига

Противостояние конкурентов

Агробизнес - СК Полтава 1:2. Видео голов и обзор матча

Агробізнес

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

СК "Полтава" минимально обыграла "Агробизнес" в первом туре "Чемпионской" группы.

Три очка гостям принес забитый мяч Евгения Мисюры во втором тайме.

Благодаря этой победе СК "Полтава" обогнала "Агробизнес" в турнирной таблице, выйдя на второе место.

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Первая лига. Группа "Чемпионская". Первый тур

"Агробизнес" - СК "Полтава" 1:2

Голы: Касимов (7) - Одарюк (40), Мисюра (57)

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