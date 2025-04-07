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Агробизнес - СК Полтава 1:2. Видео голов и обзор матча
Противостояние конкурентов
Агробізнес
СК "Полтава" минимально обыграла "Агробизнес" в первом туре "Чемпионской" группы.
Три очка гостям принес забитый мяч Евгения Мисюры во втором тайме.
Благодаря этой победе СК "Полтава" обогнала "Агробизнес" в турнирной таблице, выйдя на второе место.
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Первая лига. Группа "Чемпионская". Первый тур
"Агробизнес" - СК "Полтава" 1:2
Голы: Касимов (7) - Одарюк (40), Мисюра (57)
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