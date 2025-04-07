Судаков в Инстаграме Металлиста 1925 поздравил с победой "настоящий Металлист"

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков поздравил "Металлист" с победой в харьковском дерби с "Металлистом 1925" (1:0) в матче Первой лиги.

Причем сделал это игрок в Инстаграме проигравшего ""Металлиста 1925"

"Поздравляю с победой, настоящий "Металлист", – написал Георгий.

Напомним, что Судаков начал свою карьеру в академии "Металлиста", где учился с 2014 по 2017.

Также стоит отметить, что "Металлист 1925" сейсас тренирует Патрик ван Леувен, который ранее работал с "Шахтером", и у которого, по слухам, были не лучшие отношения с Судаковым.