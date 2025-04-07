  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. "Поздравляю с большим количеством успешных подборов головой", - президент Металлиста 1925 ответил Судакову
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Поздравляю с большим количеством успешных подборов головой", - президент Металлиста 1925 ответил Судакову

Первая лига
Обновлено

И конкурсы интересные...

"Поздравляю с большим количеством успешных подборов головой", - президент Металлиста 1925 ответил Судакову

Фото: Instagram

Новина українською

Президент "Металлиста 1925" Владимир Носов ответил полузащитнику "Шахтера" Георгию Судакову, который в соцетях поздравил "Металлист" с победой в харьковском дерби (1:0) в Первой лиге.

Читайте такжеСудаков в Инстаграме Металлиста 1925 поздравил с победой "настоящий Металлист"

Напоминаем, что Судаков в Инстаграме "Металлиста 1925" написал: "Поздравляю с победой, настоящий "Металлист".

"Поздравляю с большим количеством успешных подборов головой ️", — ответил игроку "Шахтера" Носов.

Напомним, что Судаков начал свою карьеру в академии "Металлиста", где учился с 2014 по 2017.

Также стоит отметить, что "Металлист 1925" сейчас тренирует Патрик ван Леувен, который ранее работал с "Шахтером", и у которого, по слухам, были не лучшие отношения с Судаковым.

По теме
yellow-arrow
Судаков в Инстаграме Металлиста 1925 поздравил с победой "настоящий Металлист"
yellow-arrow
Харьковское дерби в пользу более бедных. Металлист – Металлист 1925 1:0. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Агробизнес - СК Полтава 1:2. Видео голов и обзор матча
Шахтер (Донецк) Металлист 1925 (Харьков) Георгий Судаков Металлист (Харьков) Владимир Носов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Джерело
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости