"Поздравляю с большим количеством успешных подборов головой", - президент Металлиста 1925 ответил Судакову

Президент "Металлиста 1925" Владимир Носов ответил полузащитнику "Шахтера" Георгию Судакову, который в соцетях поздравил "Металлист" с победой в харьковском дерби (1:0) в Первой лиге.

Напоминаем, что Судаков в Инстаграме "Металлиста 1925" написал: "Поздравляю с победой, настоящий "Металлист".

"Поздравляю с большим количеством успешных подборов головой ❤️", — ответил игроку "Шахтера" Носов.

Напомним, что Судаков начал свою карьеру в академии "Металлиста", где учился с 2014 по 2017.

Также стоит отметить, что "Металлист 1925" сейчас тренирует Патрик ван Леувен, который ранее работал с "Шахтером", и у которого, по слухам, были не лучшие отношения с Судаковым.