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"Поздравляю с большим количеством успешных подборов головой", - президент Металлиста 1925 ответил Судакову
И конкурсы интересные...
Фото: Instagram
Президент "Металлиста 1925" Владимир Носов ответил полузащитнику "Шахтера" Георгию Судакову, который в соцетях поздравил "Металлист" с победой в харьковском дерби (1:0) в Первой лиге.
Напоминаем, что Судаков в Инстаграме "Металлиста 1925" написал: "Поздравляю с победой, настоящий "Металлист".
"Поздравляю с большим количеством успешных подборов головой ❤️", — ответил игроку "Шахтера" Носов.
Напомним, что Судаков начал свою карьеру в академии "Металлиста", где учился с 2014 по 2017.
Также стоит отметить, что "Металлист 1925" сейчас тренирует Патрик ван Леувен, который ранее работал с "Шахтером", и у которого, по слухам, были не лучшие отношения с Судаковым.
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