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Эксперт: Металлист 1925 вряд ли уволит ван Леувена
Он думает, что тренера не уволят в ближайшее время
Фото: ФК Металіст 1925
Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук проанализировал, может ли "Металлист 1925" уволить Патрика ван Леувена посреди сезона.
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– Не может ли уже на ближайшей неделе терпение у боссов "Металлиста 1925" лопнуть, и они отправят в отставку рулевого ван Леувена?
– Не думаю. И не только потому, что харьковчанам придется выплатить серьезную компенсацию за расторжение контракта. Где вы найдете сейчас свободного тренера – "пожарника", который бы оперативно реанимировал слобожанцев?
Все же, я надеюсь, что "Металлист 1925" еще успеет наверстать упущенное, хотя кадровая политика харьковчан меня удивляет. Вот хотя бы такой пример: они покупают за большие средства защитника Илью Крупского, но почему-то отдают его в аренду, хотя именно оборона у них – не безгрешна, - считает Федорчук.
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