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Эксперт: Металлист 1925 вряд ли уволит ван Леувена

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Он думает, что тренера не уволят в ближайшее время

Эксперт: Металлист 1925 вряд ли уволит ван Леувена

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук проанализировал, может ли "Металлист 1925" уволить Патрика ван Леувена посреди сезона.

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– Не может ли уже на ближайшей неделе терпение у боссов "Металлиста 1925" лопнуть, и они отправят в отставку рулевого ван Леувена?

– Не думаю. И не только потому, что харьковчанам придется выплатить серьезную компенсацию за расторжение контракта. Где вы найдете сейчас свободного тренера – "пожарника", который бы оперативно реанимировал слобожанцев?

Все же, я надеюсь, что "Металлист 1925" еще успеет наверстать упущенное, хотя кадровая политика харьковчан меня удивляет. Вот хотя бы такой пример: они покупают за большие средства защитника Илью Крупского, но почему-то отдают его в аренду, хотя именно оборона у них – не безгрешна, - считает Федорчук.

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Олег Федорчук Металлист 1925 (Харьков) Патрик ван Леувен
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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