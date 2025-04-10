Первая лига. Испытание на прочность для лидера чемпионской группы

В Полтаве начинается второй тур чемпионской группы. Болельщиков ожидает противостояние лидера и второй команды.

Первая лига. Второй тур. "Чемпионская" группа

"Полтава" - "Эпицентр"

11.04.2025. 14:00. "Молодежный". Полтава

Интригующее противостояние лидера и второй команды группы, которые в прошлом туре набрали по три очка. "Эпицентр" в бешеной перестрелке переиграл ЮКСА - 4:3. В первой половине встречи у подопечных Нагорняка ничего не получалось, а вот после перерыва "Эпицентр" заиграл в свой футбол. Дублем в той игре отметился Иван Бендера. "Эпицентр" не проигрывает в Первой лиге с 28 сентября - на протяжении 9-ти игр: 6 побед и 3 ничьи. В прошлом туре ЮКСА воспользовалась высокой линией защиты "Эпицентра" и удачно использовала свободное пространство. Обращаем внимание, что после дисквалификации в состав гостей вернется главный бомбардир Даниил Кравчук.

"Полтава" тоже провалила начало встречи и уже на седьмой минуте пропустила в Волочиске. Ожнако до перерыва подопечные Сысенко сравняли счет, а после перерыва забили победный мяч. Это была не лучшая игра "Полтавы", но результат на табло и это самое главное во второй части сезона. Прежде всего качественно полтавчане сыграли в защите, когда сопернику необходимо было сравнивать счет. Фаворитами этого матча считаются гости, но легко команде Нагорняка не будет. В Полтаве никому легко не бывает.