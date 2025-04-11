Первая лига. Матч амбициозных соперников в Буче

Обе команды с разным настроением подходят к очному противостоянию."Кудровка" на выезде уступила "Буковине“, а"Металлист" довольно неожиданно победил в харьковском дерби.

Первая лига. Группа"Чемпионская". Второй тур

"Кудровка" - "Металлист"

12.04.2025. 14:00."Юбилейный". Буча

В игре с "Буковиной" у подопечных Баранова ничего не получалось, но нельзя сказать что соперник доминировал. Игра была ничейной, но все решил гол Кольцова. Таким образом, "Кудровка" впервые за пять официальных матчей потеряла очки и опустилась на четвертое место. Также не стоит забывать о погодных условиях, которые мешали играть в комбинационный футбол. К тому же, у "Кудровки" были серьезные кадровые потери. Тренерский штаб "Кудровки" выпустил четырех новичков: трое из них с "Ингульцом“ в прошлом сезоне становились чемпионами Первой лиги (защитники Шершень и Мельничук, полузащитник Козак), а молодой Свитюха перешел из "Вереса". Никто из этих футболистов не выпадал, но до идеала еще далеко.

"Металлист" довольно неожиданно победил в харьковском дерби. Подопечные Анищенко доказали, что деньги не играют в футбол. Победным стал гол Гомеса после подачи Дегтяря с углового. Стоит отметить организованную игру молодой харьковской команды. Футболисты"Металлиста" ничего не дали создать именитому сопернику. Три очка позволили"Металлисту" подняться на пятое место. Возможно, харьковчане смогут даже побороться за плей-офф?