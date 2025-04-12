Первая лига. Сверхважная игра для Подолья. Что смотреть в воскресенье в группе Выбывание

В воскресенье двумя матчами завершится третий тур в группе "Выбывание". Предлагаем вашему вниманию анонс противостояний, от которых ожидаем конкурентной борьбы.

Первая лига. Группа "Выбывание". Третий тур

"Кремень" - "Минай"

13.04.2025. 11:00."Юность". Горишние Плавни

"Кремень" весеннюю часть сезона начал с двух подряд поражений. В прошлом туре подопечные Климовского уступили "Прикарпатью" на выезде - 1:2. Команда не выглядела обреченной, но набрать хотя бы одно очко не удалось. В некоторых эпизодах не хватало мастерства, а в других - опыта. Таким образом, коллектив из Кременчуга остается на последнем месте. Безвыигрышная серия "Кремня" в чемпионате продолжается 11 игр: 2 ничьи и 9 поражений. "Минай" в 2025 году еще не проигрывал в официальных матчах. Подопечные Калиниченко переиграли "Диназ" и сыграли вничью с "Металлургом". С наилучшей стороны себя проявляет новичок команды нападающий Демченко, который забил во втором матче подряд. Дисквалифицированных на эту игру у команд нет.

"Феникс-Мариуполь" - "Подолье"

13.04.2025. 13:00. "СКИФ". Львов

"Феникс-Мариуполь" свой первый матч в истории завершил вничью - 0:0 против "Прикарпатья". В том матче с первых минут вышли девять зимних новичков во главе с тренером-дебютантом ПФЛ - вице-чемпионом Европы 2006 среди молодежных сборных Фещуком. Большую часть игры "Феникс-Мариуполь" отбивался, но делал это грамотно. На поражение подопечные Фещука не заслужили. Команда прошлый тур пропускала и эта пауза точно должна была пойти на пользу. Ожидаем увидеть более содержательный футбол. "Подолье" в заснеженном Хмельницком в конце встречи спаслось от поражения против "Виктории". Спас команду Ковальца 20-летний новичок Евгений Профатило. "Подолье" потеряло сверхважные очки в борьбе за выживание и на победу команда точно не наиграла. Отступать хмельницкому коллективу некуда.