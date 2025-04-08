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Новый выпуск программы ПФЛ Украина футбольная

Первая лига

Гость программы - Иван Кривошеенко

Новый выпуск программы ПФЛ Украина футбольная

Фото: ПФЛ

Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.

Новый выпуск передачи от 07.04.2025.

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Гость программы - бывший украинский футболист, а ныне ассистент главного тренера винницкой "Нивы" Иван Кривошеенко.

  • Группа Чемпионская: повторение рекорда в Каменце-Подольском, разбираем харьковское дерби;
  • Группа Выбывание: победа "Прикарпатья", разгром в Тернополе;
  • Говорим о Второй лиге и называем победителя конкурса Выиграй мяч Select.

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Иван Кривошеенко Первая лига Вторая лига ПФЛ Украина футбольная
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Источник:
ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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