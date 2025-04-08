Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новый выпуск программы ПФЛ Украина футбольная
Гость программы - Иван Кривошеенко
Фото: ПФЛ
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.
Новый выпуск передачи от 07.04.2025.
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Гость программы - бывший украинский футболист, а ныне ассистент главного тренера винницкой "Нивы" Иван Кривошеенко.
- Группа Чемпионская: повторение рекорда в Каменце-Подольском, разбираем харьковское дерби;
- Группа Выбывание: победа "Прикарпатья", разгром в Тернополе;
- Говорим о Второй лиге и называем победителя конкурса Выиграй мяч Select.
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Источник:ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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