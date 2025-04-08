Игрок Металлиста после победы в дерби: Все ребята вышли мотивированными

Автор голевой передачи в матче с "Металлистом 1925" Кирилл Дигтярь поделился своими впечатлениями от победного харьковского дерби (1:0).

- Кирилл, сегодня ты - один из героев матча, твоя голевая передача помогла одержать победу. Как считаешь, это самый главный твой ассист в карьере?

- Один из самых главных, пожалуй. Я особо не выделяю свои результативные действия. Тщательно настраивался на эту игру, ведь это матч между двумя харьковскими командами. Все ребята вышли очень мотивированными и все сделали так, как говорили тренеры. В итоге мы добились успеха.

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- Подавая этот штрафной ты будто точно знал, куда целиться, а Габриэль Гомес знал, где он должен встречать мяч. Много работаете над стандартами на тренировках?

- Конечно, это нарабатывается перед каждым матчем на предигровых тренировках. Мы отрабатываем стандарты, я делаю подачи в створ ворот, Габи и другие ребята уже знают, куда нужно бежать. Сегодня все получилось и мы очень этому рады.

- Из-за кадровых проблем ты, видимо, и не рассчитывал, что тебя заменят до финального свистка. Как считаешь, 90 минут ты выдержал достойно в этом матче?

- Если не брать последние минут 20, то, думаю, все было хорошо. В конце ноги немного "подсели", потому что мы играли в три центральных защитника и я должен был закрывать весь фланг. Это непростая работа, кто играет - тот это знает. Но мы понемногу набираем форму и будем готовиться к следующему матчу.

- Сегодняшний матч должен был показать, как команда работала на сборах. В целом, как оценишь физическую готовность "Металлиста"?

- Я думаю, физическая готовность сейчас примерно 90 процентов. Последние четыре месяца наша игровая практика ограничивалась только товарищескими матчами, а это совсем другие скорости. Эта игра должна помочь нам достичь 100-процентной готовности. С каждым матчем должно быть все лучше и лучше, - сказал Дигтярь.