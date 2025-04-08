Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кипер Металлиста: Не могли подвести людей, которые болели за нас
Владислав Рыбак рассказал о победе над "Металлистом 1925"
Фото: ФК Металіст
Голкипер и капитан "Металлиста" Владислав Рыбак подвел итог матча с "Металлистом 1925" (1:0) в чемпионской группе Первой лиги.
- Владислав, это харьковское дерби было для тебя первым. Какие впечатления от игры?
- Впечатления невероятные, потому что в таких матчах всегда чувствуется безумное напряжение до последней минуты. Каждая из команд хочет доказать, что именно она лучше. Дерби есть дерби, я, в принципе, именно на это и рассчитывал.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
- Какая атмосфера в раздевалке и какие твои ожидания от дальнейших матчей?
- Конечно, после матча в раздевалке была куча эмоций, все ребята очень рады, получают много сообщений от людей, которые следуют за нами и поддерживают "Металлист". Много поздравлений получаем. Хочу, в свою очередь, от имени всей команды поблагодарить наших защитников, которые защищают нас, позволяют играть в эти непростые времена. Спасибо каждому болельщику - и тем, кто смотрел нас в трансляции, и тем, кто в такую холодную погоду пришел на стадион. Благодаря этому мы чувствовали некую уверенность и веру в себя, ведь мы не могли подвести этих людей, которые пришли и болели за нас.
- Очень плотный график весной в Первой лиге, уже в четверг команда выезжает в Киев. Какая-то передышка после игры будет?
- Нет, пока выходного у нас не будет. Нужно готовиться к следующей игре. Действительно, плотный график и осталось не так много матчей. Нужно за этот отрезок времени очень хорошо подготовиться и выложить максимум своих возможностей в каждом поединке. Поэтому времени отдыхать у нас нет, - сказал Рыбак.
Популярное сейчас
- Ротань получил неожиданный вариант с трудоустройством в украинском клубе
- "Большое уважение": Пушич в восторге от увиденного на матчах Шахтера
- "Почему это повторяется уже неоднократно?": Лупашко возмущен решениями арбитра
- Первая лига. Испытание для новоиспеченного полуфиналиста Кубка Украины
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
- Очень жарко: Девушка полузащитника Карпат покорила поклонников сексуальной фотосессией