Кипер Металлиста: Не могли подвести людей, которые болели за нас

Голкипер и капитан "Металлиста" Владислав Рыбак подвел итог матча с "Металлистом 1925" (1:0) в чемпионской группе Первой лиги.

- Владислав, это харьковское дерби было для тебя первым. Какие впечатления от игры?

- Впечатления невероятные, потому что в таких матчах всегда чувствуется безумное напряжение до последней минуты. Каждая из команд хочет доказать, что именно она лучше. Дерби есть дерби, я, в принципе, именно на это и рассчитывал.

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- Какая атмосфера в раздевалке и какие твои ожидания от дальнейших матчей?

- Конечно, после матча в раздевалке была куча эмоций, все ребята очень рады, получают много сообщений от людей, которые следуют за нами и поддерживают "Металлист". Много поздравлений получаем. Хочу, в свою очередь, от имени всей команды поблагодарить наших защитников, которые защищают нас, позволяют играть в эти непростые времена. Спасибо каждому болельщику - и тем, кто смотрел нас в трансляции, и тем, кто в такую холодную погоду пришел на стадион. Благодаря этому мы чувствовали некую уверенность и веру в себя, ведь мы не могли подвести этих людей, которые пришли и болели за нас.

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- Очень плотный график весной в Первой лиге, уже в четверг команда выезжает в Киев. Какая-то передышка после игры будет?

- Нет, пока выходного у нас не будет. Нужно готовиться к следующей игре. Действительно, плотный график и осталось не так много матчей. Нужно за этот отрезок времени очень хорошо подготовиться и выложить максимум своих возможностей в каждом поединке. Поэтому времени отдыхать у нас нет, - сказал Рыбак.