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Игрок Эпицентра: Шаг за шагом движемся к УПЛ
Команда стремительно движется к цели
ПФЛ
Вингер "Эпицентра" Иван Бендера дал комментарий после своего дубля в
"Для нашей команды была сложная игра. Важно, что удалось качественно сыграть во втором тайме и как следствие победили. Доволен, что меня отметили специалисты, но на первый план всегда выходят результаты команды. Переполняют положительные эмоции, но впереди еще много работы. Благодарен партнерам по команде, которые мне помогли отличиться. Счастлив, что помог команде набрать три очка.
Длительная пауза негативно повлияла на все команды. Считаю, что не нормально не играть полгода в футбол, но понимаем ситуацию в стране. Возможно, уже в следующем году что-то изменится и таких пауз не будет.
После такой паузы нам было непросто войти в игровой ритм первого официального матча. В моменте с голом также потеряли концентрацию. Таким образом, все в куче привело к тому, что соперник открыл счет. Важно, что все завершилось нашей победой.
Пять голов в матче за 20 минут? Такие перестрелки случаются только на тренировках, а в играх еще такого не было. Казалось, что это матч АПЛ. Такой футбол не может не нравиться болельщикам.
Понимаем, что каждая команда чемпионской группы стремится повыситься в классе. Такое турнирное положение мотивирует нас в каждом матче проявлять свои лучшие качества и побеждать. Шаг за шагом движемся к УПЛ. Однако, сейчас рано еще смотреть в таблицу", - сказал Бендера.
Сейчас "Эпицентр" возглавляет турнирную таблицу группы повышения в классе.
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