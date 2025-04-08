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Наставник Миная - после ничьи с Металлургом: Результат не такой, на который мы рассчитывали

Первая лига

Но есть и положительные моменты

Наставник Миная - после ничьи с Металлургом: Результат не такой, на который мы рассчитывали

fcnyva.com

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Главный тренер "Миная" Евгений Калиниченко прокомментировал ничью против запорожского "Металлурга" (1:1) в группе за выживание Первой лиги.

"Поблагодарил ребят за их отношение. Отдают все силы и хотят побеждать. Результат, к сожалению, не такой, на который мы рассчитывали. Мы не реализовали моменты, которые создали. Не всегда в футболе побеждает тот, кто должен был бы это делать.

Перед игрой потеряли Ивана Матюшенко из-за травмы. Мы не делим ребят на основных и запасных. В команде преимущественно молодежь, которая имеет конкуренцию и мы на всех рассчитываем. Уверен, ребята будут прогрессировать", - цитирует специалиста пресс-служба "лис".

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Первая лига ФК Минай Металлург (Запорожье) Евгений Калиниченко
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Источник:
Минай
Опубликовал: Александр Бураков
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