Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наставник Миная - после ничьи с Металлургом: Результат не такой, на который мы рассчитывали
Но есть и положительные моменты
fcnyva.com
Главный тренер "Миная" Евгений Калиниченко прокомментировал
"Поблагодарил ребят за их отношение. Отдают все силы и хотят побеждать. Результат, к сожалению, не такой, на который мы рассчитывали. Мы не реализовали моменты, которые создали. Не всегда в футболе побеждает тот, кто должен был бы это делать.
Перед игрой потеряли Ивана Матюшенко из-за травмы. Мы не делим ребят на основных и запасных. В команде преимущественно молодежь, которая имеет конкуренцию и мы на всех рассчитываем. Уверен, ребята будут прогрессировать", - цитирует специалиста пресс-служба "лис".
Читайте такжеПервая лига. Сверхважная игра для Подолья. Что смотреть в воскресенье в группе Выбывание
Популярное сейчас
- Источник раскрыл зарплату Ракицкого в Черноморце
- Ротань получил неожиданный вариант с трудоустройством в украинском клубе
- "Придумали для хайпа". Отец Степанова прокомментировал слухи вокруг сына
- Судаков поздравил победителя битвы Металлистов в Первой лиге, подколов проигравшего. Это не понравилось президенту одного из клубов
- Очень жарко: Девушка полузащитника Карпат покорила поклонников сексуальной фотосессией
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта