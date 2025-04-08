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Металлист назвал лучшего футболиста в харьковском дерби
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Фото: ФК Металіст
"Металлист" назвал лучшего футболиста в харьковском дерби.
По версии болельщиков, им стал защитник Габриэль Гомес, забившим гол в матче против "Металлиста-1925".
Клуб отметил отличную игру в защите и гол.
Напомним, что Габриэль Гомес забил на 43-й минуте единственный гол в матче.
Бразильский защитник играет за "Металлист" на правах аренды из "Интера Минаса". Контракт с футболистом действителен до конца сезона.
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К слову, "Металлист" сейчас занимает 5-е место в Чемпионской группе Первой Лиги, набрав 25 баллов.
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