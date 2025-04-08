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Металлист назвал лучшего футболиста в харьковском дерби

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Металлист назвал лучшего футболиста в харьковском дерби

Фото: ФК Металіст

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"Металлист" назвал лучшего футболиста в харьковском дерби.

По версии болельщиков, им стал защитник Габриэль Гомес, забившим гол в матче против "Металлиста-1925".

Клуб отметил отличную игру в защите и гол.

Напомним, что Габриэль Гомес забил на 43-й минуте единственный гол в матче.

Бразильский защитник играет за "Металлист" на правах аренды из "Интера Минаса". Контракт с футболистом действителен до конца сезона.

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К слову, "Металлист" сейчас занимает 5-е место в Чемпионской группе Первой Лиги, набрав 25 баллов.

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Источник:
Металіст
Опубликовал: Владислав Прийменко
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