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Ван Леувен оценил уровень Металлиста

Первая лига

Команда не просто так претендует на путевку в УПЛ

Ван Леувен оценил уровень Металлиста

Фото: ФК Металіст 1925

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Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен рассказал о зимне-весенней подготовке команды и старте Первой лиги.

"У нас было много времени на подготовку, мы работали над разными аспектами — физической подготовкой, техникой, тактикой. Мы играли в разных составах и все матчи мне понравились. Мы объясняли это футболистам, что на сборах будут играть все. Я считаю, что хорошие качества есть у всех наших игроков. Действительно было много матчей, однако не каждый футболист участвовал в каждом поединке.

После нашего возвращения в Киевскую область мы уже тренируемся на своем натуральном поле. Команде здесь удобно. Я удовлетворен нашими молодыми игроками, что они демонстрировали, ребята в значительной степени выполняют требования тренерского штаба. Надеемся, что они будут показывать свой прогресс”.

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"Во время зимней подготовки к нам присоединились несколько новых футболистов. Если мы говорим о Рашице и Мба, то они присоединились несколько позже. Я доволен тем, что демонстрируют новички, но есть еще над чем дорабатывать.

О нашем первом матче, о "Металлисте" можно много говорить. Мы смотрели их матчи. Они заслуженно оказались в "Чемпионской группе". Это действительно дерби. У каждой команды своя история. Это всегда особый матч между двумя командами из одного города. Дополнительно мотивирует. Главная задача — это получить необходимые результаты в оставшихся матчах", — считает тренер.

14 апреля харьковчане будут играть против "Буковины".

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Металлист 1925 (Харьков) Патрик ван Леувен
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Источник:
Металіст 1925
Опубликовал: Александр Симченко
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