Ван Леувен оценил уровень Металлиста

Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен рассказал о зимне-весенней подготовке команды и старте Первой лиги.

"У нас было много времени на подготовку, мы работали над разными аспектами — физической подготовкой, техникой, тактикой. Мы играли в разных составах и все матчи мне понравились. Мы объясняли это футболистам, что на сборах будут играть все. Я считаю, что хорошие качества есть у всех наших игроков. Действительно было много матчей, однако не каждый футболист участвовал в каждом поединке.

После нашего возвращения в Киевскую область мы уже тренируемся на своем натуральном поле. Команде здесь удобно. Я удовлетворен нашими молодыми игроками, что они демонстрировали, ребята в значительной степени выполняют требования тренерского штаба. Надеемся, что они будут показывать свой прогресс”.