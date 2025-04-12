Металлург - Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Интригующее противостояние ожидает болельщиков в Запорожье. "Металлург" в 2025 году в официальных матчах еще не побеждал, а "Нива“ очков не теряла. В прошлом туре коллектив из Тернополя уничтожил в домашнем матче "Диназ" - 5:0. Это была та игра, в которой у команды Юрия Вирта получалось все.

Поединок начнется в 11:30. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.