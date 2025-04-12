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Металлург - Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Металлург - Нива: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 12.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Нива Тернопіль
Интригующее противостояние ожидает болельщиков в Запорожье. "Металлург" в 2025 году в официальных матчах еще не побеждал, а "Нива“ очков не теряла. В прошлом туре коллектив из Тернополя уничтожил в домашнем матче "Диназ" - 5:0. Это была та игра, в которой у команды Юрия Вирта получалось все.
Поединок начнется в 11:30. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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