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Кудровка - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Кудровка - Металлист: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 12.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Кудровка - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Металіст

Новина українською

Четвертая команда чемпионской группы будет принимать пятую. У соперников по 25-ть очков перед этим туром, поэтому в случае победы харьковчане смогут обойти своего конкурента. В прошлом туре "Кудровка" на выезде уступила "Буковине", а "Металлист" сенсационно в дерби победил "Металлист 1925". Смогут ли подопечные Анищенко продолжить свою победную серию?

Поединок начнется в 14:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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