Кудровка - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Четвертая команда чемпионской группы будет принимать пятую. У соперников по 25-ть очков перед этим туром, поэтому в случае победы харьковчане смогут обойти своего конкурента. В прошлом туре "Кудровка" на выезде уступила "Буковине", а "Металлист" сенсационно в дерби победил "Металлист 1925". Смогут ли подопечные Анищенко продолжить свою победную серию?

Поединок начнется в 14:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.