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Кремень - Минай: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Кремень - Минай: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 13.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Минай
Команды в разном настроении подходят к очному противостоянию. "Кремень" две свои игры в 2025 году проиграл и все еще занимает последнее место. "Минай" под руководством Калиниченко еще не проигрывал - победа и ничья. Закарпатцы занимают в группе "Выбывание" третье место и имеют все шансы подняться вверх в таблице.
Поединок начнется в 11:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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