Кремень - Минай: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Команды в разном настроении подходят к очному противостоянию. "Кремень" две свои игры в 2025 году проиграл и все еще занимает последнее место. "Минай" под руководством Калиниченко еще не проигрывал - победа и ничья. Закарпатцы занимают в группе "Выбывание" третье место и имеют все шансы подняться вверх в таблице.

Поединок начнется в 11:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.